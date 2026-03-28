Isaac Trejo conquista La Voz Zapopan 2026

Entre aplausos, nervios y una ovación final que llenó el Centro Cultural Constitución, Isaac Trejo fue nombrado ganador de la cuarta edición de La Voz Zapopan 2026.

La gran final del certamen se realizó este sábado ante un recinto lleno, donde diez finalistas defendieron su lugar en el escenario con interpretaciones que pusieron a prueba su calidad vocal y presencia escénica. Fue la interpretación de “Aún lo Amo”, tema popularizado por la cantante Dulce, la que terminó por inclinar la balanza a favor de Trejo.

Isaac Trejo tuvo excelentes comentarios por su desempeño escénico. EL INFORMADOR/J. Acosta

El cantante confesó que el momento del anuncio resultó abrumador. “Me siento muy emocionado. En cuanto escuché que yo era el ganador me quedé en blanco, pero lo primero que pensé fue en todo el apoyo que me dieron mis amigos y mi familia. He trabajado y luchado durante muchos años para poder ser reconocido y creo que hoy fue la noche”, expresó en entrevista con EL INFORMADOR, aún asimilando el resultado.

Impulsado por el Gobierno de Zapopan a través de la Dirección de Cultura y en colaboración con Video Rola, el concurso se ha consolidado como una plataforma para artistas locales que buscan iniciar una trayectoria profesional dentro de la música. En esta edición participaron 8 mil 954 aspirantes ; tras un proceso de selección que incluyó audiciones presenciales y tres etapas eliminatorias, solo diez concursantes llegaron a la final.

¿Quiénes fueron los finalistas de La Voz Zapopan 2026?

El escenario reunió a Evelin Pinto, Berenice González, Axel Torres, Alexia Ramírez, Isaac Trejo, Andrés Díaz, Lidia Hernández, Maximiliano Flores, Fernando Plascencia y Liliana Guadalupe Castillo , quienes ofrecieron una gala diversa en estilos y propuestas interpretativas.

La cantante Estela Núñez tuvo una participación especial en La Voz Zapopan 2026. EL INFORMADOR/J. Acosta

El jurado, integrado por Isabella Gonty, Marteen Ortega, Juan Tavares, Ana Laura Tanaka, Alejandra Orozco, Omar Alonso, Óscar Garrido, Samuel Yáñez y Sheila Ríos, evaluó cada presentación para elegir a la nueva voz representante del municipio.

Durante la competencia, Trejo recibió comentarios positivos por su desenvolvimiento escénico, algo que —aseguró— reforzó su confianza. “Me sentí muy halagado; cada detalle valió la pena y me reafirma que voy por buen camino”, dijo al recordar la retroalimentación recibida tras su actuación.

¿Qué premios obtuvo Isaac Trejo como ganador de La Voz Zapopan 2026?

Como ganador, el cantante obtendrá un paquete integral orientado al desarrollo artístico: producción musical de tres canciones con videoclip, clases de canto durante un año, participaciones en programas de Video Rola y un estímulo económico de 75 mil pesos. Además, formará parte de presentaciones oficiales del Gobierno de Zapopan, será telonero en las Fiestas de Octubre y participará en eventos vinculados con la Copa Mundial de Futbol 2026.

El Centro Cultural Constitución tuvo una verdadera fiesta vocal este sábado 28 de marzo. EL INFORMADOR/J. Acosta





El premio también incluye sesiones fotográficas profesionales, entrevistas en medios y diversas plataformas de difusió n que buscarán fortalecer su proyección pública.

La velada contó además con la participación especial de la cantante Estela Núñez, madrina de esta edición.

JM