MUSA: Vacaciones entre muros y sombras

Hay ciudades que en vacaciones se vacían y otras que, al contrario, parecen encontrar un ritmo más humano. Guadalajara, en estos días de calor tibio y calles a medio pulso, ofrece refugios donde el tiempo no corre sino que se posa.

Uno de ellos es el MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que ha decidido no bajar la cortina ni siquiera en Jueves o Viernes Santo. Al contrario: invita a entrar, a quedarse, a mirar.

La propuesta no es estridente. No hay grandes anuncios luminosos ni filas interminables. Lo que hay es una suma de experiencias que se dejan descubrir con calma: cinco exposiciones activas, recorridos guiados y un ciclo de cine que parece dialogar con las sombras de los pasillos. Todo gratuito, como si el museo quisiera recordar que el acceso al arte también puede ser un gesto cotidiano.

En el corazón del recinto, el Paraninfo “Enrique Díaz de León” guarda un silencio particular. Ahí, los murales de José Clemente Orozco —“El hombre creador y rebelde” y “El pueblo y sus falsos líderes”— no se contemplan, se enfrentan. Pintados entre 1935 y 1937, siguen siendo un espejo incómodo. Hay visitantes que entran con prisa y salen más despacio; otros se quedan de pie, como si escucharan algo que no termina de decirse.

A unos pasos, el museo despliega rutas distintas. Dos exposiciones están en sus últimos días, como si la primavera también trajera despedidas. “Orden salvaje”, de Rocío Sáenz, propone un tránsito sensorial: vegetación, aroma, una especie de umbral que obliga a ajustar la mirada. No es una sala que se recorra, es una experiencia que se atraviesa.

La otra, “Doncella • Madre • Sabia”, reúne más de 40 obras en torno a la figura femenina. No hay una sola mujer ahí, sino muchas: fragmentadas, simbólicas, contradictorias.

Una parada obligada para los visitantes del recinto son los murales de José Clemente Orozco. CORTESÍA

En contraste, otras muestras permanecen como anclas de largo aliento. “Colección MUSA. Acervo Raúl Padilla López” funciona casi como una constelación de nombres: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, el propio Orozco. No se trata solo de reconocer firmas, sino de observar cómo dialogan entre sí, cómo el siglo XX sigue latiendo en cada trazo.

Quizá la exposición más vasta sea “La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)”, con más de 200 obras. Curada por Eugenio Caballero —ganador del Oscar por “El laberinto del fauno”—, la muestra se mueve entre paisajes y ciudades, entre memorias que cruzan continentes. Hay algo en esos cuadros que sugiere desplazamiento, como si el pintor nunca hubiera dejado de viajar.

El diálogo entre disciplinas se vuelve más evidente en “Correspondencias. Orozco-Eisenstein”, donde la pintura se cruza con el cine. El nombre de Sergei Eisenstein aparece como contrapunto, como eco. No es una comparación literal, sino una invitación a pensar afinidades: la intensidad, la ideología, la forma de mirar el mundo.

Esa relación se extiende hacia la pantalla con el ciclo de cine expresionista alemán, que incluye títulos como “El Gólem”, “El último” y una jornada doble con “Los secretos del alma” y “M, el vampiro de Düsseldorf”. Películas donde la luz y la sombra no son solo estética, sino lenguaje.

Para quienes prefieren una guía, los recorridos ofrecen otra capa de lectura. No es lo mismo caminar solo que hacerlo acompañado de alguien que conoce las historias detrás de cada sala. Los martes señalados, el museo abre esa posibilidad: detenerse, preguntar, descubrir detalles que a simple vista pasan de largo.

En tiempos donde todo parece urgente, el MUSA propone lo contrario: detenerse sin culpa. Entrar un rato, salir, volver otro día. No hay una única manera de recorrerlo ni una sola interpretación posible. Quizá por eso funciona como refugio: porque no exige, solo ofrece.

Las vacaciones, al final, también pueden ser eso. Un espacio para mirar distinto, para dejar que el arte haga su trabajo silencioso. Y en medio de la ciudad, ese silencio tiene un lugar concreto.

Piezas de la exposición “Orden salvaje”, de Rocío Sáenz. CORTESÍA

PARA VER

Exposiciones

“Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman”.

“Orden salvaje” de Rocío Sáenz.

“Colección MUSA. Acervo Raúl Padilla López”.

“La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)”.

“Correspondencias. Orozco-Eisenstein”.

PARA DISFRUTAR

Recorridos guiados

Martes 31 de marzo

16:00 horas, Paraninfo “Enrique Díaz de León”.

17:00 horas, “Colección MUSA. Acervo Raúl Padilla López”.

Martes 7 de abril

16:00 horas, Paraninfo “Enrique Díaz de León”.

17:00 horas, “La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)”.

EXPRESIONISMO ALEMÁN

Ciclo de cine

Viernes 24 de abril

17:00 horas. Película “El Gólem” de Carl Boese y Paul Wegener.

Lugar: Biblioteca MUSA “Maribel Arteaga Garibay”.

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Sitio web: musaudg.mx.



Quizá la exposición

más vasta sea

“La naturaleza

íntima de la vida. Ernst Saemisch

(1902-1984)”, con

más de 200 obras, curada por Eugenio Caballero