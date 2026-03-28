Morgana Love llevará la ópera al Día de la Visibilidad Trans en Guadalajara

El miércoles 31 de marzo se llevará a cabo el concierto “Por lo que somos, esencia que Transciende”, actividad organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra cada 31 de marzo. La soprano y actriz mexicana Morgana Love encabezará este evento gratuito que busca abrir un espacio cultural íntimo donde la diversidad pueda escucharse, verse y habitar el espacio público desde la expresión artística.

En entrevista con EL INFORMADOR, la directora de Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Guadalajara, Alba Rojas, explicó que la iniciativa surgió con la intención de alejarse de formatos tradicionales y apostar por una experiencia cultural cercana a la ciudadanía.

“Desde la dirección tuvimos la idea de poder tener un evento cultural distinto, algo mucho más íntimo, que también tuviera la oportunidad de visibilizar el talento que las personas trans tenemos”, señaló.

El concierto a las 19:00 horas en el Teatro Jaime Torres Bodet, recinto emblemático de la ciudad que, según Rojas, representa simbólicamente la apertura de espacios culturales para todas las identidades. La entrada será gratuita, aunque el acceso estará sujeto al aforo del lugar.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La funcionaria destacó que la elección de Morgana Love responde al significado que implica presentar música lírica interpretada por una artista trans en un escenario institucional.

“Decidimos invitar a una soprano trans mexicana para que, a partir de la música lírica, nos brindara un espacio de encuentro, de visibilidad y de reconocimiento de las diferencias”, explicó. “Queremos que no solo las personas trans o la población LGBT se acerquen, sino toda la ciudadanía”.

Para Rojas, el arte permite tender puentes donde otros discursos encuentran límites. La música, afirmó, funciona como un lenguaje común capaz de conectar experiencias diversas sin importar origen o identidad.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

“La música es un idioma universal que une y trasciende fronteras”, comentó. “Eso es justamente lo que queremos hacer con este evento, trascender la barrera de la discriminación, los estigmas y los prejuicios hacia las personas trans”.

El concierto busca también resignificar el uso de los espacios públicos y culturales, colocando en el centro la presencia de mujeres y personas trans como protagonistas. Desde su perspectiva, ocupar escenarios históricos tiene un valor simbólico profundo.

“Tener a una cantante como Morgana y además el recinto lleno de mujeres y personas trans ocupando ese espacio me parece uno de los actos más simbólicos, porque reconoce y dignifica las distintas identidades y formas de existir”, afirmó.

Bajo esa premisa, el evento pretende ir más allá de una presentación artística aislada. La directora considera que puede convertirse en un precedente para impulsar nuevas acciones culturales durante la actual administración municipal.

“Creemos que el concierto puede ser una acción que trascienda y que dé pie a seguir generando más actividades similares. Todo lo que tiene la oportunidad de trascender es valioso”, señaló, al tiempo que vinculó el nombre del evento con la idea de que la identidad personal es una esencia que permanece y distingue a cada individuo dentro de la ciudad.

Rojas compartió su lectura sobre el momento que vive Guadalajara en materia de inclusión y diversidad. Describió a la ciudad como un espacio plural que ha avanzado en visibilidad, aunque todavía enfrenta desafíos sociales importantes.

“Guadalajara es una ciudad muy diversa, pero también tiene sus propios retos en cuanto a la inclusión y la visibilidad”, reconoció. “Siempre existe resistencia de algún sector, especialmente cuando hablamos de personas LGBT”.

Desde el ámbito gubernamental, explicó, el objetivo ha sido fortalecer políticas públicas que prioricen el cuidado y la igualdad, alineadas con la visión de la actual administración municipal.

“La misión es cuidar a todas las personas sin distinción y generar condiciones para que puedan ejercer su vida cotidiana con la certeza de que no recibirán discriminación por su identidad u orientación sexual”, indicó.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Rojas subrayó que los avances alcanzados en derechos y reconocimiento social han sido resultado, principalmente, del trabajo constante de colectivas y activistas, cuyas luchas continúan vigentes.

“Ellas mismas reconocen que sus exigencias no pueden detenerse. El trabajo que hacen es valioso y desde el gobierno nos toca escuchar y generar condiciones para que puedan seguir avanzando”, afirmó.

En el pulso cotidiano de la ciudad, añadió, la diversidad se vuelve cada vez más visible en distintos ámbitos sociales y profesionales. La presencia de personas LGBT en espacios públicos, culturales y laborales refleja un proceso gradual de transformación social.

“Cada vez es más común ver a personas diversas ocupando distintos espacios, no solo en lo público, también en el sector privado y en las artes. Eso es muy valioso porque demuestra que la capacidad y el talento de la población LGBT tiene mucho que aportar a la sociedad”, expresó.

JM

