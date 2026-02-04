El 14 de febrero de este 2026, también conocido como San Valentín está a solo un par de días de comenzar y si aún no tienes plan para salir con tu pareja, amigo o conquistar a tu crush, aquí te compartimos una serie de museos en Guadalajara ideales para una cita, la mayoría de ellos con entrada gratuita, para que disfrutes a quienes quieres en este Día del Amor y la Amistad.

MUSA

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) se encuentra sobre Avenida Juárez, número 975 en la Colonia Americana, está justo enfrente del edificio de la Rectoría General de la UdeG, y puede ser el lugar ideal para una cita, un espacio que invita a la conversación gracias a sus exposiciones como “Orden salvaje” de la artista Rocío Sáenz que está abierta al público desde el pasado mes de diciembre, y estará disponible hasta el al 12 de abril de 2026

De acuerdo con el MUSA, la entrada funciona como un auténtico portal sensorial que invita a la pausa y a la contemplación, preparando al visitante para recorrer cada una de las piezas de la muestra; en el recorrido conviven pinturas y cerámicas con fotografías intervenidas y dibujos que revelan los procesos creativos detrás de las obras finales.

Esta propuesta sumerge al público en universos visuales donde, entre trazos vibrantes y coloridos, emergen elementos cargados de sátira e incluso de denuncia, temas como la violencia y las desapariciones se integran a la narrativa artística, ofreciendo una mirada crítica sobre distintas realidades contemporáneas, porque si vas en plan de conocer a alguien este 14 de febrero lo mejor es siempre saber su opinión sobre diversos temas sociales, y esta exposición es ideal para abrir esta conversación.

La entrada es completamente gratuita y podrás encontrar esta y otras exposiciones.

Horarios:

Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas.

Domingos de 10:00 a 15:00 horas.

Museo de Arte de Zapopan (MAZ)

Aunque el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) no se encuentra el municipio de Guadalajara, consideramos que es una excelente opción para plan este 14 de febrero, se localiza sobre el Andador 20 de Noviembre, número 166 en Zapopan Centro.

En este museo podrás encontrar cinco exposiciones, entre las que se encuentra “Por fin, algo bueno” del diseñador austriaco Stefan Sagmeister.

De acuerdo con el MAZ, en lugar de recurrir a los caminos habituales para interpretar y validar el pensamiento crítico, Sagmeister plantea nuevas formas de leer y relacionarse con la información, alejándose conscientemente de los marcos tradicionales.

En un contexto cultural donde el desencanto suele confundirse con rigor intelectual y el adoctrinamiento ideológico se presenta como crítica, esta muestra reconoce los códigos emocionales que vuelven legible al discurso contemporáneo para sí mismo, Sin embargo, opta por un giro epistémico: se aparta de la puesta en escena permanente de la urgencia, la crisis y la moralización excesiva.

Esta exposición estará hasta marzo de 2026 y el museo tiene un horario de atención al público de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas; los jueves abre sus puertas a partir de las 10:00 de mañana hasta las 22:00 horas, mientras quelos días lunes permanece cerrado.

La entrada es completamente gratuita y todas sus salas son accesibles para personas en silla de ruedas.

Museo Cabañas

El Museo Cabañas, antes conocido como hospicio, es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, un espacio que te invita a explorar obras como la de “Insistir el arte popular”, una colección de Roberto Montenegro y el curador, Miguel Arelis que puedes visitar este 14 de febrero y estará disponible hasta mayo de 2026.

Según el Museo Cabañas, Montenegro, al igual que otros artistas modernos, encontró inspiración en el Arte Popular, no como un conjunto de piezas estéticas aisladas, sino como una expresión viva de la otredad, a través de su trabajo etnográfico, supo reconocer la realidad que habita en la artesanía, aquella que se manifiesta en los saberes, gestos y significados del creador.

Comprendió lo que el subalterno comunica en su obra: el impulso espiritual de embellecer el objeto cotidiano con el que se calma la sed, donde la belleza reside tanto en su función como en la experiencia que ofrece. Es esa poética —la misma que Octavio Paz exploró en El uso y la contemplación— la que atraviesa esta propuesta curatorial, que invita a volver al Arte Popular, a mirar desde la perspectiva del otro y a encontrarnos, a través de ese gesto compartido, en un ejercicio profundo de empatía.

Horario: Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Ubicación: Calle Cabañas No. 8. Colonia Las Fresas. Plaza Tapatía. CP 44360. Guadalajara, Jalisco.

Precios:

110 pesos: Ingreso General

85 pesos: Presentando credencial de elector, o licencia de manejo nacional.

60 pesos: Infancias, personas con diversidad funcional, pensionados, grupos (más de 20 personas)

90 pesos: Adultos mayores, estudiantes y profesorado extranjero.

65 pesos: Cine Cabañas.

