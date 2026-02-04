Explora los secretos de San Pedro Tlaquepaque

Pueblo Mágico y rincón tradicional del Estado, hogar de gente noble y de sabores asombrosos. Todo esto y más forman parte de los encantos de Tlaquepaque, que de cara a la Copa Mundial 2026 que celebrará parte de su programación en nuestro Estado, busca ser un punto de atracción tanto para jaliscienses como turistas.

Parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el corazón de San Pedro Tlaquepaque siempre le regala a los paseantes rincones donde la cultura y la gastronomía adquieren una nueva dimensión.

Con ello en mente, te regalamos una guía con tres imperdibles para la próxima visita que hagas a este Pueblo Mágico.

Sabor y música en La Mata Tinta

Famoso por sus desayunos, La Mata Tinta (Calle Juárez 145, interior 13) es uno de los rincones que combina la bohemia con un menú lleno de sabrosas tentaciones. Vale la pena reservar (33 3659 0207) para asegurar tu lugar, pues suele colmarse desde temprano.

Por las mañanas en su carta predomina la gastronomía mexicana con unos toques internacionales, por lo que verás desfilar chilaquiles y waffles por las mesas. Ya por la noche, las pastas, paninis y copas de vino comienzan a hacer su aparición.

Ojo, que previo al 14 de febrero encontrarás interesantes opciones para reservar una cena romántica.

Descanso en la Quinta Don José Boutique

Arte y descanso pueden ir de la mano, como lo demuestra la Quinta Don José Boutique (Calle Reforma 139, Tlaquepaque Centro), una joya hotelera que tiene una merecida reputación entre los viajeros internacionales y que busca un mayor eco local.

Con un decorado exquisito tanto en áreas comunes como habitaciones, su alberca central invita a un merecido chapuzón para regalarle descanso al cuerpo. Si decides hospedarte, no olvides preguntar por las clases de yoga matutinas, así como por su oferta de desayunos.

Encuentra información sobre reservación y ofertas de temporada en su página https://quintadonjose.com/.

Todos los caminos llevan al Parián

Siempre en movimiento, con los acordes de un mariachi o norteño ahuyentando el silencio. El Parián es fiel reflejo del alma alegre que tienen los habitantes de Tlaquepaque. Y sí, es contagioso.

Encontrarás opciones para disfrutar de buenos tacos, caldos y carne asada; para los sedientos, la oferta va de limonadas hasta cervezas, sin dejar de lado las cazuelas.

Por cierto, los cazadores de souvenirs encontrarán en los alrededores el recuerdo, la taza, camisa o pluma que buscan, un pequeño obsequio que servirá para recordar la magia que siempre despliega Tlaquepaque.

Destino Tlaquepaque inicia nueva etapa

Un capital humano de primer nivel, mucho amor por el municipio y ganas de proyectar al destino a nivel internacional. Así inició labores Brenda del Toro, la nueva presidenta de la mesa directiva de Destino Tlaquepaque.

Del Toro, quien llevará las riendas de la asociación empresarial que reúne a actores clave en la economía de ese municipio para su desarrollo turístico, desempeñará el cargo de 2026 a 2028, con el Mundial de Futbol como apuesta para impulsar el crecimiento de este Pueblo Mágico.

La empresaria charló con EL INFORMADOR sobre los ejes sobre los que desarrollará su labor: Promoción de experiencias turísticas; Impulso de los maestros artesanos y sus obras; Consolidación y lanzamiento de festivales culturales así como el reforzamiento de la promoción de Tlaquepaque a nivel nacional e internacional.

