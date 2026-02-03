ART WKND 2026 convoca a más de 90 mil asistentes

Durante cuatro días, el programa público de ART WKND 2026, coordinado por la Dirección de Cultura de Guadalajara, reunió a más de 90 mil personas (de acuerdo a cifras de la dependencia) en distintos puntos de la ciudad, con actividades enfocadas en la difusión del arte contemporáneo y la producción local y nacional.Parte central de la agenda se desarrolló en los museos municipales, donde 12 recintos albergaron igual número de exposiciones. En conjunto, estos espacios registraron más de 5 mil visitantes durante las inauguraciones y actividades alternas realizadas a lo largo del fin de semana. La participación del público se extendió también al espacio urbano, que funcionó como plataforma para tres intervenciones de gran escala. La pieza No Bunny concentró a más de 60 mil espectadores; la Galería Chapultepec recibió a 15 mil visitantes, mientras que el video mapping realizado por Claudio Limón en la Catedral Metropolitana convocó a 7 mil personas.De manera paralela, más de 60 galerías independientes y 100 artistas locales formaron parte de la programación. En esta edición se integró por primera vez una agenda de espacios independientes, diseñada para difundir y visibilizar proyectos locales, así como para fortalecer la articulación entre iniciativas artísticas fuera de los circuitos institucionales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB