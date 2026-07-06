Filarmónica de Jalisco dedicará concierto a Manuel de Falla a 150 años de su natalicio

En el quinto programa de la Orquesta Filarmónica de Jalisco de su temporada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, dedicarán su concierto al compositor español Manuel de Falla, por el 150 aniversario de su natalicio.

Manuel de Falla llevó a la orquesta la tradición popular española, por lo que este concierto incluirá algunas de sus obras, titulado “El Amor Brujo”, el domingo 12 de julio a las 13:00 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto.

José Luis Castillo dirigirá este concierto donde estará como invitada la mezzosoprano Guadalupe Paz.

Manuel de Falla es considerado el creador de un lenguaje que llevó al escenario el cante con la danza andaluza, la lírica popular y la fuerza dramática del rito.

Por ello el concierto tiene en el repertorio “El sombrero de tres picos”, el ballet estrenado en 1919, basado en la obra de Pedro Antonio de Alarcón. La pieza narra, con tono ligero y espíritu de comedia, el intento de una figura de autoridad por seducir a una molinera casada, en una trama de enredos, burlas y danzas que evocan el ambiente andaluz de finales del siglo XVIII.

Serán dos suites las que presentará la orquesta de esta obra, considerada uno de los paisajes más representativos del ballet, con ritmos y formas populares como el fandango, las seguidillas, la farruca y la jota.

La mezzosoprano Guadalupe Paz interpretará las “Siete canciones populares españolas”, ciclo compuesto en 1914 en el que Falla trabajó la canción tradicional. Las piezas son “El paño moruno”, “Seguidilla murciana”, “Asturiana”, “Jota”, “Nana”, “Canción” y “Polo”,

Y el cierre será con la icónica obra del compositor “El Amor brujo”, en su versión de 1925, que derrocha la pasión amorosa, con una presencia vocal distinta a la primera versión de la obra de 1915, con una presencia distinta gracias a la voz, y que refuerza su carácter sombrío y desgarrador.

Los boletos, disponibles en conjuntosantander.com , tienen un costo de 200 a 600 pesos.

JM