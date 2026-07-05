Ciertas obras atraviesan las generaciones sin perder su capacidad de asombro. Cambian los intérpretes, cambian las escenografías y cambia el público que ocupa las butacas, pero basta que suenen los primeros compases de la partitura de Piotr Ilich Chaikovski para que el escenario vuelva a poblarse de cisnes, lagos encantados y promesas de amor. Pocas piezas del repertorio universal conservan ese poder de convocatoria como El lago de los cisnes, el ballet que este verano regresará al Teatro Degollado de la mano del Ballet de Jalisco.

Del 24 al 31 de julio, la compañía estatal volverá a presentar una de las obras fundamentales de la danza clásica, devolviendo al recinto tapatío un título que ocupa un lugar privilegiado dentro de la historia del ballet y que, desde su estreno a finales del siglo XIX, continúa formando parte del repertorio de las compañías más importantes del mundo.

Más que un regreso esperado por los aficionados al ballet, las funciones representan una oportunidad para reencontrarse con una obra que ha definido buena parte del imaginario de la danza occidental. Su música, sus coreografías y el desafío técnico que representa para sus intérpretes la han convertido en una referencia obligada tanto para bailarines como para espectadores.

Una historia de amor, traición y sacrificio

La historia comienza con el príncipe Sigfrido, un joven heredero que intenta escapar, aunque sea por unas horas, del peso de las obligaciones que acompañan a la corona. Durante una jornada de cacería, descubre un lago habitado por cisnes que, al caer la noche, recuperan su forma humana. Entre ellos aparece Odette, víctima de un hechizo que la condena a vivir entre dos naturalezas y cuya única posibilidad de romper el encantamiento depende de un amor capaz de mantenerse fiel frente al engaño y la oscuridad.

Ese relato, construido alrededor del amor, la traición y el sacrificio, ha permanecido vigente durante más de un siglo porque encuentra en la danza una forma de narración donde las palabras dejan paso al movimiento. Los grandes pas de deux, las escenas de conjunto y la célebre aparición del cuerpo de baile convertido en un lago de cisnes forman parte de algunas de las imágenes más reconocibles de la historia del ballet.

Chaikovski y su influencia en el ballet clásico

A ello se suma la música de Chaikovski, considerada una de las partituras más influyentes escritas para la danza. Su riqueza orquestal transformó la manera de concebir el ballet clásico y elevó la música a un papel dramático que acompaña cada emoción de los personajes, desde la delicadeza del encuentro entre Sigfrido y Odette hasta la tensión que introduce Odile, el cisne negro, cuya aparición desencadena el conflicto central de la obra.

El lago de los cisnes y su alto nivel técnico

Para el Ballet de Jalisco, montar El lago de los cisnes también representa uno de los mayores desafíos de su repertorio. La obra exige un alto nivel técnico tanto para los protagonistas como para el cuerpo de baile, cuya precisión colectiva resulta indispensable para construir la ilusión de ese lago habitado por decenas de cisnes que se desplazan con absoluta sincronía. Cada formación, cada transición y cada movimiento requieren meses de preparación para alcanzar la uniformidad que distingue a esta pieza.

El regreso al Teatro Degollado también adquiere un significado especial por el vínculo histórico entre ese escenario y las grandes producciones de danza que han pasado por Guadalajara. La arquitectura del recinto, inaugurado en el siglo XIX y considerado uno de los teatros más emblemáticos del país, continúa ofreciendo un marco privilegiado para montajes donde la música, la escenografía y el movimiento encuentran un espacio diseñado para resaltar cada detalle.

ESPECIAL / BALLET DE JALISCO

Fechas: El lago de los cisnes en el Teatro Degollado

Las funciones se llevarán a cabo el 24 de julio a las 20:00 horas, 25 de julio a las 19:00 horas, 26 de julio a las 13:00 horas y 31 de julio a las 20:00 horas. Los boletos se encuentran disponibles con precios que van aproximadamente de 336 a 896 pesos, dependiendo de la ubicación elegida.

Julio ofrecerá así una nueva oportunidad para volver a uno de los títulos esenciales del ballet universal, ahora interpretado por el talento del Ballet de Jalisco en el escenario que, desde hace décadas, permanece como uno de los principales referentes de la vida cultural de Guadalajara.

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AS