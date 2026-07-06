El Teatro Degollado abre su memoria histórica para celebrar 160 años

Con una exposición que reúne parte de su patrimonio documental, el Teatro Degollado inicia la conmemoración por sus 160 años de historia al abrir al público un recorrido por los momentos que han marcado la vida de uno de los recintos culturales más emblemáticos de Jalisco.

La muestra “Que nunca llegue el rumor de la discordia” será inaugurada el 8 de julio, a las 18:00 horas, en el lobby del teatro . La propuesta ofrece un acercamiento a la evolución del inmueble mediante documentos, fotografías, carteles, programas de mano, material audiovisual y testimonios que dan cuenta de su actividad artística y cultural a lo largo de más de un siglo.

La exposición surge de una selección del archivo histórico resguardado por el Centro Documental de las Artes de Jalisco, integrado por 7 mil 82 registros que incluyen fotografías, libros, autógrafos, carteles y diversos objetos relacionados con las y los artistas que han pasado por el escenario del Degollado . Una parte importante de este acervo fue preservada por el actor y dramaturgo Aurelio Hidalgo G., administrador del recinto entre 1924 y 1959.

ESPECIAL





El recorrido expositivo se desarrolla a través de ocho pendones instalados en el vestíbulo, donde se presentan distintos episodios de la historia del teatro, desde las transformaciones de su arquitectura e identidad gráfica hasta algunos de los espectáculos y figuras que marcaron su trayectoria. La propuesta incorpora además una retroproyección de imágenes históricas animadas con herramientas de inteligencia artificial, una pieza sonora construida con testimonios sobre la memoria del recinto y una selección de caricaturas en homenaje a quienes durante décadas han trabajado en su exterior.

El título de la muestra retoma la frase inscrita desde 1950 en la fachada del inmueble: “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, una expresión que simboliza la vocación del teatro como espacio para el arte, la cultura y el encuentro.

La exhibición forma parte de las actividades rumbo al 160 aniversario del Teatro Degollado , cuya inauguración ocurrió el 13 de septiembre de 1866 con la ópera Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, protagonizada por la soprano Ángela Peralta junto con la Compañía de Ópera Italiana del maestro Bianchi.

La entrada será gratuita y los horarios de visita se anunciarán semanalmente en las redes sociales del Teatro Degollado . Durante esta semana podrá recorrerse el jueves 9 de julio, de 13:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas, así como el viernes 10 de julio, de 12:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 horas. Debido a la instalación del FIFA Fan Fest en Plaza Liberación, el acceso al recinto permanecerá habilitado por el circuito establecido para este evento hasta el 19 de julio.

JM