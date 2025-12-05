Lupillo Rivera llegó este viernes a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para mostrar un rostro que, reconoce, pocas veces había compartido, el del hombre que decidió escribir su propia historia. La publicación de Tragos Amargos, su autobiografía, implicó para él asumir recuerdos difíciles, ordenar episodios familiares y dejar por escrito pasajes que por años prefirió no explicar públicamente.

“Se siente bonito poder tener mi propia historia, mi propia biografía ya en un libro, ahora sí que impreso y que la gente lo pueda disfrutar”, dijo el cantante en entrevista con EL INFORMADOR, subrayando que el proceso fue más complejo de lo que había imaginado. Buena parte de ese reto tuvo que ver con el tono confesional del libro, donde narra su niñez en medio de carencias, su ascenso artístico y las tragedias que marcaron profundamente a su familia.

Uno de los momentos más sensibles, recordó, fue el capítulo dedicado a Jenni Rivera. Al volver sobre ese periodo, aceptó que las emociones reaparecieron con una fuerza inesperada. “No sabes lo que estás viviendo hasta que lo cuentas y lo plasmas y lo lees. Dices: ‘Uy, está duro, no está fácil’. Todo lo que hemos pasado por tantos años… y hemos sobrevivido”.

El cantante explicó que hubo sesiones de trabajo en las que tuvo que detenerse para retomar la conversación con su editor. No todas las anécdotas fluían con la misma naturalidad. “Llegabas a ciertas historias, a ciertas situaciones, donde sí te ganaba… Entonces sí me ganaba la historia y teníamos que pausar un rato y continuar”, relató. Esa dinámica, dijo, hizo que el libro tomara forma de manera más orgánica, sin ocultar los fragmentos que lo constituyen: familia, pérdidas, errores, decisiones y reconciliaciones.

La estructura misma de Tragos Amargos también se vio impactada por decisiones editoriales necesarias para evitar conflictos legales en México. Rivera contó que fue preciso generar dos versiones distintas, una para el mercado estadounidense, que conserva fotografías de ciertos personajes (Belinda), y otra para México, donde dichas imágenes fueron retiradas. “La historia es la misma, el cuento es diferente… Es la libertad de expresión más amplia en Estados Unidos y no nos queríamos arriesgar a otras cosas”, explicó.

Entre los capítulos que el público ha señalado como los más reveladores aparece aquel donde relata la pérdida de audición en su oído derecho, situación que ha despertado preocupación entre sus seguidores debido a su posible impacto en su carrera musical. El libro también aborda aspectos íntimos de su vida sentimental, incluyendo el episodio de su romance con Belinda, tema que ha generado controversia desde el anuncio mismo de la publicación.

Rivera habló también del vínculo que mantiene con Jalisco, estado donde se inspiró para algunos pasajes y que ahora forma parte de la narrativa de su libro. “Es la primera vez que me invitan a un evento de este tipo. Es otro rollo, otro camino, pero se pueden lograr muchas cosas bonitas”, expresó.

Sobre su proceso de lectura personal, admitió que ya releyó el libro en físico, comentó entre risas. Ese ejercicio, dijo, le permitió notar cuándo alguien realmente había leído su historia. “Detectas cuando la gente lo leyó y cuando no, hay gente que no se ha dado la tarea de conocer realmente la historia”.

De cara al próximo año, adelantó que esta incursión en el mundo editorial no será aislada. “Estamos en la mejor disposición a seguir trabajando en los libros. Me gusta este ambiente, este nuevo camino, esta nueva etapa”, dijo. La música, sin embargo, seguirá ocupando un lugar central, pues planea continuar en los escenarios mientras desarrolla nuevas ideas para futuras publicaciones.

YC