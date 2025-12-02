La lucha de las mujeres no es solo por las mujeres, es por la humanidad, es por el mundo, la sociedad y la historia futura, afirmó la antropóloga feminista Rita Segato durante la conferencia que impartió esta tarde en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

"Todavía a veces tenemos una posición muy sectaria, como si fuera una lucha de mujeres contra hombres. Es una lucha de mujeres por los hombres también, que son muy infelices", declaró.

En el encuentro con Rita Segato, organizado por el Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la UdeG, la autora de El camino de regreso se mostró sorprendida por el gran número de periodistas que esperaban escucharla. Reveló que tenía la expectativa de una charla más cercana, y así fue: aunque la sala estaba llena, la escritora se presentó emocionada de responder de forma extensa a cada cuestionamiento.

Para Segato, la violencia masculina contra las mujeres es un síntoma que permite diagnosticar la fragilidad de los hombres, no su fuerza: "El hombre que pega o que mata es porque se siente frágil", sentenció.

En ese mismo sentido, la antropóloga argentina habló sobre un gran error del feminismo: tratar la violencia contra las mujeres como defectos morales de los hombres, como problemas del libido o del deseo, cuando en realidad se trata de una orden de poder: la del patriarcado.

"El patriarcado es una orden de poder y, por lo tanto, es un orden político, que es un mandato de toma del poder sobre el cuerpo de las mujeres."

Aclaró entonces que el feminismo no lucha por tomar el poder. "Las mujeres no tenemos que tener las ambiciones patriarcales, no tenemos que tener las metas históricas del patriarca: tomar el poder. No, no vamos a ser el hombre, no vamos a ser el hombre que se pinte los labios, no vamos a ser eso. Tenemos que generar otro mundo, otra idea de otro mundo, y ese es el trabajo del feminismo hoy: cómo generar otra idea de mundo".

Con la voz cada vez más fuerte y la clara muestra de pasión por el tema a través de sus palabras, Rita Segato afirmó que a las mujeres les falta la conciencia de género, a diferencia de, por ejemplo, la conciencia racial, que nace del movimiento negro en la lucha por la igualdad.

"Nosotras las mujeres no tenemos un concepto de conciencia de género. Qué es ser mujer, estamos lejos de poder definirlo. Yo creo que ser mujer no es un cuerpo".

Para la antropóloga, otro punto clave dentro del feminismo es reconocer que los cargos tienen género y raza, al igual que los cuerpos. Por ello, cada vez que una mujer ocupa un cargo, suele masculinizarse, como sucede con las abogadas, quienes, según Segato, lo primero que aprenden es a vestirse y usar un traje como si fuera un disfraz.

El encuentro con Rita Segato terminó entre aplausos y reflexiones, y es que sus palabras se dan en un contexto donde, en México, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

SV