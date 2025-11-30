Domingo, 30 de Noviembre 2025

Queralt Lahoz promete una noche de emociones y baile

El Foro FIL recibirá el día de mañana a una de las voces más singulares de la escena ibérica contemporánea

Por: El Informador

La cantante prepara su debut en Guadalajara con un espectáculo que fusiona flamenco, hip-hop y poesía. ESPECIAL

Mañana, a las 21:00 horas, el Foro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibirá a la cantante española Queralt Lahoz, una de las voces más singulares de la escena ibérica contemporánea. 

Su propuesta mezcla la tradición del flamenco andaluz con hip-hop, bachata, R&B y poesía, en una estética híbrida que refleja -dice- el impacto de la migración y la globalización en los sonidos actuales.

“Todos los sonidos son de muchos lugares; somos hijos de muchas tierras”, afirma la artista, quien reconoce en sus raíces andaluzas el punto de partida de un universo musical que se abre a múltiples posibilidades. En sus letras, cargadas de narrativas personales y mensajes reivindicativos, lo político aparece sin necesidad de ser explícito. “La política está en todo. Vengo de un barrio humilde y no puedo girar la vista a las cosas que me duelen”, señala.

Lahoz, que visita Guadalajara por primera vez, ya ha encontrado un público receptivo en México tras presentarse en festivales como Pal Norte y Vive Latino. Ahora regresa con “9:20 pm”, su álbum más reciente, cuyo repertorio guiará el concierto de esta noche. El duelo, el primer amor y la pérdida son algunos de los ejes temáticos que recorrerán un espectáculo que promete ser íntimo y de redescubrimiento artístico.

Acompañada por una banda de cuatro músicos, la intérprete ofrecerá más de una hora de música con más de 20 temas en escena.

