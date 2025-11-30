A medida que el año llega a su fin y el cuerpo pide una pausa para recargar energía, Nayarit emerge como el destino perfecto para despedir ciclos y comenzar otros con el pie derecho. Este paraíso de playas luminosas, selvas vibrantes y montañas que parecen acariciar el cielo es mucho más que un lugar para vacacionar: es un refugio de bienestar donde la calma se siente, se respira y se transforma en un ritual personal. Aquí, el descanso no solo acompaña la temporada; se convierte en el mejor regalo para cerrar el año con armonía.

A lo largo de su costa, especialmente en Nuevo Nayarit y Punta de Mita, se encuentran algunos de los spas más exclusivos de México, espacios donde el lujo convive con tradiciones sagradas y la naturaleza se convierte en la protagonista del bienestar. Masajes con ingredientes locales como nopal, agave y cacao; ceremonias prehispánicas; temazcales guiados; rituales de sanación sonora; hidroterapia; y experiencias holísticas completan una oferta ideal para quienes desean liberar tensiones, equilibrar la energía y preparar mente y espíritu para un nuevo comienzo.

Entre la variedad, cinco santuarios destacan por su enfoque transformador, su conexión con la naturaleza y la excelencia en cada detalle.

•Apuane Spa: En el corazón de Punta Mita, dentro de Four Seasons Resort, Apuane Spa ofrece un viaje hacia la sanación inspirado en la sabiduría huichol, perfecto para quienes buscan un cierre de año espiritual y profundo. Su Masaje Signature Hakali, elaborado con nopal y pulque, purifica la piel y renueva el cuerpo, mientras que el Punta Mita Tequila Stone Massage combina calor, aroma y relajación total. En su Jardín del Spa Tamai, sesiones de yoga, taichí y sanación sonora se convierten en el mejor preludio para iniciar un nuevo ciclo con equilibrio.

•AWAY Spa: Rodeado de selva tropical y a unos pasos del océano, el AWAY Spa en W Punta de Mita es ideal para quienes desean reconectar con la naturaleza antes de recibir el año nuevo. Sus cabinas privadas junto a un estanque -desde donde es posible observar peces a través de paneles de vidrio- elevan cualquier tratamiento. Envolturas de chocolate, masajes con piedras calientes y el ancestral Ritual del Temazcal crean una experiencia de renovación emocional y física, acompañada por símbolos huicholes como el “Ojo de Dios”, protector de nuevos comienzos.

•Brio Spa & Body Care: En Nuevo Vallarta, Brio Spa combina el refinamiento francés con la frescura tropical para ofrecer una escapada relajante perfecta para cerrar el año. Su circuito de bienestar -con sauna, vapor, jacuzzi, piscina fría y áreas de descanso- prepara el cuerpo para recibir terapias como masajes suecos, faciales revitalizantes y exfoliaciones corporales. El imperdible es el Tequila Massage, un ritual que aprovecha las propiedades del agave para liberar tensiones y renovar la energía vital.

•Dreams Spa: Ubicado en Dreams Vallarta Bay Resort & Spa, este espacio de más de mil 300 metros cuadrados es ideal tanto para parejas como para familias que desean vivir un fin de año diferente. Con más de 40 terapias, circuitos de hidroterapia, duchas suizo-escocesas, saunas y zonas de relajación, este spa ofrece una experiencia completa. Sus sesiones al aire libre con vistas a la Bahía de Banderas son el escenario perfecto para reflexionar, agradecer y recibir el nuevo año con serenidad.

•Makawé Spa: Situado en lo alto de las colinas dentro de Grand Sirenis Matlali Hills, Makawé Spa es el destino ideal para quienes buscan un cierre de año espiritual y profundamente simbólico. Inspirado en los cuatro elementos y en la cosmovisión wixárika, ofrece ritos únicos como el Huaxe, un masaje energético con jícaras; el ritual Kipuri, que inicia con una limpia de aura con copal; o el baño lunar Mecére, perfecto para liberar cargas emocionales antes de que llegue enero. Su entorno -mar, selva y cielos estrellados- convierte cada experiencia en un portal hacia la armonía interior.

Así que si deseas despedir el año entre playas de ensueño, aromas ancestrales y experiencias que renuevan el alma, Nayarit te espera con spas que prometen transformar tu energía y abrirte paso a un inicio lleno de claridad, calma y bienestar.

CT