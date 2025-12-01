Con una voz disminuida pero con el corazón muy grande, fue como el escritor Gonzalo Celorio, ganador del Premio Cervantes 2025, inició la presentación de su libro "Ese montón de espejos rotos" esta tarde en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 39, en donde compartió entre risas que él escribe, para no tener que hablar.

En una charla que estuvo llena de aplausos y emociones, el autor compartió con el público atento cómo fue que se interesó por la literatura, luego de que su hermano mayor, Miguel, quien le llevaba 22 años, lo invitaba a su habitación donde tenía una enorme biblioteca.

"Y ahí viene de gusto por los libros, de una edad que se me da muy temprano, porque él me singularizaba invitándome a su propia recamara para charlar y recuerdo que me hacía memorizar una serie de frases muy muy prestigiosas con palabras muy cultas y muy elegantes que yo no entendía y me decía, "A ver, Gonzalo, ¿hasta cuándo me quieres? Y yo le tenía que decir que quiero hasta el último confín del universo, hasta la última estrella de la Vía Láctea.

Celorio narró durante su conferencia, dicha parte de su historia familiar cuando era pequeño, elemento biográfico que esta presente en sus libros y que en "Ese montón de espejos rotos" no es la excepción.

Detalló que tras ser el undécimo hijo en su familia, y luego de tantos hermanos delante de él, para los ojos de su madre, desde un buen sentido, todos eran iguales.

"Y entonces eso me granjeaba un aplauso y una admiración de un cariño y de una personalidad, una identidad y ahora de todos los demás humanos que éramos todos iguales, según lo decía y esto bueno, creo que es el origen de la de la invocación literaria, porque a partir de entonces he combinado en la palabra con la posibilidad de ser yo." , compartió de una forma tan natural, tan literaria, como si quienes escucharamos estuviéramos leyendo una hoja más de alguna de sus obras.

Las memorias de Celorio en "Ese montón de espejos rotos"

Luego de que el escritor publicó una saga dedicada a sus orígenes llamada "Una familia ejemplar", Celorio vuelve a hablar de si mismo y comparte una compilación de sus memorias en dicha nueva obra literaria, que reveló no escribió pensando en que sería un libro.

"Estos capítulos no los escribí pensando en hacer un libro, quiero decirlo, es decir que esto es prácticamente una antología. Es decir, yo tenía textos más o menos breves que fui amontonando, y eso es una buena palabra, esto se trata de un montón,".

Detalló que tras darse cuenta que sus textos ya podía configurar un libro comenzó a organizarlos para realizar su obra.

"Entonces los ordené de una manera más o menos temática y más o menos cronológica, no muy rigurosa, por cierto, pero sí hablo, si no de mi infancia, sí hablo de mi primera juventud, que es mi ingreso a la Universidad Nacional que fue para mí un parte alto fue realmente hay un antes y un después de mi ingreso a la Universidad Nacional como estudiante y que me hizo enfrentarme, como tú bien lo decías, a la diversidad."

Además contó con su publicó, en su mayoría personas de edad grande, que sus biografías, aparentemente propias y familiares, no tienen que ver sobre hablar de quién era su tía o hermano, sino más bien se tratan de pretextos para abrir la conversación sobre temas más significativos, como la migración, la educación, la economía, entre otros.

"Me doy cuenta de que en esta saga familiar (En "Una familia ejemplar") tengo presente tres revoluciones, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista de Nicaragua. Entonces, hablo de la revolución a pesar de que algunos de estos protagonistas sean familiares muy cercanos. Hablo de migraciones también porque efectivamente mi abuelo paterno fue un inmigrante asturiano que como se decía con una mano delante y otra detrás vino a hacer la América, que farsa tan fuerte hacer la América."

Finalmente, la presentación terminó entre preguntas y anécdotas de sus lectores, pero sobre todo en un gran aplauso. Gonzalo Celorio también recibirá el Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez el 2 de diciembre, a las 17:00 horas, en el auditorio Juan Rulfo.

