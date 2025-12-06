En un ambiente familiar lleno de orgullo, aplausos y tradición, el director de Dulces de la Rosa, Jaime Enrique Michel Velasco, presentó su libro "Catorce pétalos de la rosa" en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en su edición 39, el cual es un homenaje a la humildad de su familia.

El título del libro hace referencia a los 14 hijos de la familia Michel, es decir cada pétalo simboliza a uno de sus hermanos incluyéndose, es por ello que la obra describe los desafíos, el trabajo y la empatía de la familia para lograr crecer la empresa orgullosamente jalisciense y consolidarla como un referente de la confitería de México a nivel internacional.

"Este libro no es exclusivamente una memoria empresaria, tampoco es un programa oficial, es ante todo un testimonio existencial, un relato de éxito que entrelaza una historia de unión, de recuperación y de educación y la responsabilidad de la empresa," mencionó la Rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Karla Planter Pérez, quien fungió como moderadora de la presentación.

Michel Velasco reconoció toda la labor que sus padres hicieron para llegar hasta hoy, recordó con nostalgia lo que es comenzar desde cero y las carencias que vivieron cuando él era pequeño, ver los techos de su casa con goteras y de pronto el piso se llenara de diversos recipientes para contener el agua, por ello, la única forma en la que su familia logró avanzar, crecer y llegar a ese nuevo estilo de vida, fue y es con el trabajo.

"Si trabajamos en equipo, avanzamos mucho más fuerte y podemos enfrentar bases muy firmes, muy fuertes para que siga adelante, como en cualquier trabajo de investigación, ya sea un doctor, ya sea un investigador, aquí la familia era muy fuerte trabajando, son fuertes, todos como lo hacemos."

En ese sentido, el ahora escritor reveló que al ser una familia grande sí existía la envidia entre sus hermanos, pero que la única manera de superarla "es haciendo mejor las cosas".

Al respecto, Planter mencionó que "en este grupo de sus hermanos se aprendió a vivir en la agenda que se construye con cuidados y trabajo juntos, pero también con el tema de Dios y de su carácter que es muy importante… el apoyo de cada uno de los hermanos y de cada una de las hermanas ha sido fundamental."

Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue cuando uno de sus nietos, Enrique Michel, de 13 años tomó el micrófono para decir que "sí está bien perro el libro" y le pidió un consejo a su abuelo, él contó una historia a manera de mensaje sobre la importancia de reconocer el trabajo de los padres, no dar por hecho lo logrado, y seguir trabajando para ayudar a los demás.

Por otro lado, cabe recordar que en septiembre la UdeG firmó un convenio general de colaboración con la empresa para realizar proyectos específicos a mediano y largo plazo, además de ofrecer trabajo a las y los estudiantes de la universidad, reafirmando así su visión de ayudar a los demás y su compromiso social.

“Catorce pétalos de la rosa” es el tercer libro de Michel Velasco, quien adelantó que ya firmó un contrato con una editorial para desarrollar un total de 13 obras. Esto significa que su faceta como escritor continuará por mucho tiempo más.

