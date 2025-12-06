En el Auditorio Juan Rulfo, la conversación entre caricaturistas invitados al Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta de la FIL Guadalajara derivó en una reflexión amplia sobre el oficio y sus tensiones actuales. La mesa “Caricatura e Historieta. Charla con Catrinas y Catrines”, moderada por Cucamonga, reunió a Adriana Mosquera Soto (Nani), Ángel Boligán, Paco Calderón, Juan Matías Loiseau (Tute) y Darío Castillejos, quienes abordaron los desafíos que enfrentan en un entorno donde la libertad de expresión atraviesa presiones políticas, sociales y digitales.

Ángel Boligán, caricaturista cubano radicado en México, abrió la discusión con una mirada crítica hacia el clima global que rodea al humor gráfico. Recordó a figuras como Rius y Quino para subrayar el peso de la tradición latinoamericana en la sátira política, pero también reconoció la complejidad actual para ejercerla. “El mundo está muy raro en los últimos años y obviamente los caricaturistas estamos en ese mismo río revuelto cayendo de cabeza. Siento que las ideologías ya no se definen, se han fusionado. Inclusive a veces unos se dicen de derecha, otros de izquierda, o nos quieren catalogar como de derecha o de izquierda, pero los límites ya se han extendido tanto que queda al centro una cantidad de personas indefinidas, de alguna manera, para podernos expresar”, dijo.

Boligán señaló que esta confusión también se manifiesta en democracias que hasta hace poco presumían solidez institucional. Para él, la manipulación mediática, la polarización y la difusión acelerada de información incierta han borrado fronteras entre verdad y mentira. Al evocar casos como el atentado contra la redacción de Charlie Hebdo en 2015, advirtió sobre la persistencia de la intolerancia frente a la crítica. “Francia ha sido un bastión de la libertad de expresión y el extremo es llegar a matar a otra persona porque no estás de acuerdo con lo que dibuja, con lo que piensa. Hay regímenes que ya no son solo los totalitarios como estábamos acostumbrados; supuestos países libres y democráticos están ejerciendo la intolerancia desde el propio gobierno”, afirmó. Añadió que esta hostilidad también se observa en México, donde, según dijo, la exposición de caricaturistas con calificativos negativos desde el poder incrementa riesgos personales y alimenta la división social.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

En ese punto, Paco Calderón profundizó en el caso mexicano con una postura igualmente alarmada. Subrayó que el deterioro del debate público no es accidental, sino parte de una estrategia explícita del gobierno. Aseguró que ni siquiera durante los años más autoritarios del PRI había presenciado una relación tan confrontativa entre la presidencia y la prensa. “Nunca, ni siquiera en las épocas del PRI rancio… me había tocado que el presidente de la República se metiera directamente con periodistas para deslegitimarlos, descalificarlos, criticarlos; que tuviera una persona que una vez a la semana hablara en contra de la prensa y eso te lo venden como democracia”, señaló.

Calderón contrastó el contexto actual con las reglas implícitas que, según recordó, estaban claras durante gobiernos anteriores: no caricaturizar al presidente, al Ejército o a la Virgen de Guadalupe. Hoy, dijo, observa un fenómeno inverso: medios que elogian al poder y descalifican a quienes lo cuestionan. También mencionó casos recientes de periodistas perseguidos judicialmente, como el exilio de Toño Garcí en España o las demandas contra Héctor de Mauleón, para ilustrar la gravedad de la situación. “Olvídate, eso no es democracia… Nos han metido una reforma judicial que es un caramelo que envuelve veneno. Ahorita están sacando que ya no te puedes amparar contra el poder… y mucha gente dice: ‘Perfecto’, pero no se las congelan a millonetas, se las congelan a todos aquellos que critiquen al poder”, expuso.

SV