La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se prepara para recibir a miles de visitantes del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 , y una de las preguntas más frecuentes entre los asistentes es dónde podrán estacionarse sin costo, es por ello que aquí te compartimos la ubicación del estacionamiento gratuito.

Te recomendamos: Actrices de México y España interpretarán de forma coral a la protagonista de La plaza del Diamante

Estacionamiento gratuito de la FIL

La organización confirmó que el estacionamiento gratuito estará ubicado en Vía Viva, a solo cinco minutos de Expo Guadalajara, sede del encuentro editorial más importante de Iberoamérica.

Accesos en vehículo: Avenida López Mateos Sur y Avenida Cubilete.

Ubicación: Av. Adolfo López Mateos Sur 2121, Rinconada del Sol, 45055 Zapopan, Jal.

Quienes planean asistir pueden consultar la ubicación exacta del estacionamiento gratuito en el mapa disponible en el portal oficial de la FIL o mediante la liga compartida por la organización.

Horario de estacionamiento: 8.00 am a 11:00 pm.

Para facilitar la llegada del público, durante los nueve días de actividades operará un servicio de transporte gratuito con la ruta Vía Viva → FIL → Vía Viva, permitiendo que los asistentes se trasladen de forma rápida y segura hacia la feria.

Horario transporte: 8:00 am a 10:00 pm.

La FIL Guadalajara —fundada hace 39 años por la Universidad de Guadalajara— es reconocida por combinar su carácter profesional con una amplia oferta cultural abierta al público. Cada edición reúne a escritores de diversos continentes, lenguas y géneros, además de música, cine, arte y teatro del Invitado de Honor, que este año será Barcelona.

CORTESÍA/ Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Lee también: San Pascualito Rey prepara su despedida en Guadalajara tras 25 años de trayectoria

NA