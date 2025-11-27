La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se prepara para recibir a miles de visitantes del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, y una de las preguntas más frecuentes entre los asistentes es dónde podrán estacionarse sin costo, es por ello que aquí te compartimos la ubicación del estacionamiento gratuito. La organización confirmó que el estacionamiento gratuito estará ubicado en Vía Viva, a solo cinco minutos de Expo Guadalajara, sede del encuentro editorial más importante de Iberoamérica.Quienes planean asistir pueden consultar la ubicación exacta del estacionamiento gratuito en el mapa disponible en el portal oficial de la FIL o mediante la liga compartida por la organización.Para facilitar la llegada del público, durante los nueve días de actividades operará un servicio de transporte gratuito con la ruta Vía Viva → FIL → Vía Viva, permitiendo que los asistentes se trasladen de forma rápida y segura hacia la feria.La FIL Guadalajara —fundada hace 39 años por la Universidad de Guadalajara— es reconocida por combinar su carácter profesional con una amplia oferta cultural abierta al público. Cada edición reúne a escritores de diversos continentes, lenguas y géneros, además de música, cine, arte y teatro del Invitado de Honor, que este año será Barcelona.NA