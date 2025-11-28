Para Grupo Planeta, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el punto donde se concentran su comunidad lectora, su fuerza institucional y su mayor despliegue en la región. Así lo señala Myriam Vidriales, directora de Marketing y Comunicación, quien define la FIL como “un momento muy especial del año” y el escenario donde autores de diversas latitudes y el sello refuerzan su liderazgo en la edición en español.

En entrevista con EL INFORMADOR, Vidriales señala que Guadalajara es un punto de encuentro con el público mexicano y con autores de todos los países donde opera el grupo. Como líder de la edición en español, afirma, la FIL es parte de su “territorio natural”, un espacio donde Planeta “muestra músculo” y se siente en casa.

Este año, la presencia será particularmente robusta. Planeta reunirá a cerca de 60 autores, además de editores provenientes de América Latina y España, quienes se suman al equipo mexicano que “desde hace dos semanas está en full concentración”. La editorial contará con cuatro stands -incluido el de Grupo Planeta, que ofrecerá tres mil títulos- y un flujo constante de actividades. “Movemos muchísimos libros, atendemos a muchísima gente que pasa por el stand y que ya es parte del peregrinaje cultural de Guadalajara”, comenta.

El reflejo de lo que se lee en México

Consultada sobre las tendencias de lectura que se reflejan en la feria, Vidriales explica que el comportamiento del público en la FIL se parece al del mercado general, especialmente porque las ventas se ven impulsadas por la participación de autores en el programa. La edición de este año reunirá nombres clave del ámbito hispánico.

Menciona a Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias 2025, quien participará en la Apertura del Salón Literario Carlos Fuentes el 30 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Auditorio Juan Rulfo; y a Gonzalo Celorio, recientemente galardonado con el Premio Cervantes, que presentará “Mi amigo Hernán” el mismo día, a las 18:30 horas, en el Salón H, Área Internacional, Expo Guadalajara. A ellos se suman Leonardo Padura, Antonio Ortuño, María Dueñas, Javier Sierra y Rosa Montero, quien presentará “Animales difíciles”, cierre de su saga de Bruna Husky, el 2 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Salón 9, Área Nacional, Expo Guadalajara. “Hay mucha expectativa porque en Guadalajara se mueve mucha literatura”, resume.

Sin embargo, Vidriales destaca que la FIL también confirma el peso creciente de la literatura juvenil, el segmento donde más lectores ha ganado la editorial. Karine Bernal Lobo, autora colombiana de fantasía, llegará con un encuentro que espera reunir a casi mil asistentes y que será transmitido vía streaming debido al interés internacional, el 30 de noviembre a las 12:00 horas por los canales de la FIL.

La programación juvenil incluirá también a Alberto Villarreal, Gilraen Eärfalas -quien presentará su primera novela “No me llames loca”-, Jay Sandoval y el colectivo mexicano La Sociedad de las Pesadillas, enfocado en fenómenos paranormales. La presencia se completa con autores internacionales como Blue Jeans, referente de narrativa romántica.

Para Vidriales, estos perfiles muestran “mucho potencial” dentro de un sector que atrae públicos masivos y genera un vínculo sentimental con los lectores más jóvenes.

La fuerza de la no ficción

Otro de los ejes relevantes para Planeta en México es la no ficción, un segmento que en los últimos años se ha diversificado ampliamente. Entre las presentaciones destaca Ricardo Raphael con “Fabricación”, uno de los títulos más comentados del año; Benito Taibo, que continúa su exploración de la memoria gastronómica con “Cuchara y Memoria”; y Gaby Pérez Islas, reconocida tanatóloga que abordará el duelo por mascotas en “Tu huella en mi vida”.

La editorial también llevará el segundo volumen de “Las hijas de la historia”, de Isabel Revuelta, obra que tuvo un impulso notable durante la pandemia. En el área de sexualidad, la española Noemí Casquet presentará “Pirómanas”, un libro que explora el deseo, el poder personal y la autonomía femenina. “Es un surtido rico”, resume Vidriales, quien admite que es imposible mencionar todas las novedades debido a la amplitud del catálogo.

En la FIL, los autores se vuelven rockstars

La directora de Marketing recalca que, más allá de números o ventas, la feria ofrece algo que difícilmente se replica en otros eventos: el contacto directo entre autores y lectores. “La experiencia de todos nuestros autores es que se van de Guadalajara sintiéndose rockstars”, afirma. “La gente los reconoce, les piden fotos, los paran en los pasillos o incluso en Plaza del Sol. Es un lugar donde se llenan de pila y donde lo que más les gusta es el contacto con el público”.

Para Planeta, esta atmósfera convierte a la FIL en el “ombligo del mundo del libro en español durante nueve días”, un punto donde sucede todo: encuentros, descubrimientos, consagraciones y diálogos entre generaciones de lectores.

Sin duda, para Vidriales, la feria es a la vez reto y celebración. Tras semanas de trabajo, la apertura revela el esfuerzo colectivo: “Llegas, ves el stand, a la gente, a los colegas… es una delicia e impresiona”, finaliza.

Homenaje a Carlos Ruiz Zafón

La edición 2025 adquiere un significado especial para Planeta por la presencia de Barcelona como Invitada de Honor, ciudad donde nació el grupo y mantiene su sede. En ese marco, la editorial presentará un espacio inmersivo dedicado a Carlos Ruiz Zafón, figura clave en la proyección internacional de Barcelona y creador de “El cementerio de los libros olvidados”.

Sobre esta propuesta, Vidriales detalla. “La gente va a poder pasar, ver cómo era la Barcelona de Ruiz Zafón, las fotos de los lugares en los que se inspiró y tener una probadita de este lugar mítico y maravilloso que construyó para todos los lectores”.

El homenaje incluirá una mesa con Valentina Trava, Sergio Vila-Sanjuán y colaboradores del autor, quienes revisarán su legado y su impacto en la narrativa contemporánea. La actividad se realizará el lunes 1 de diciembre a las 17:00 horas en el Salón 4, planta baja, de Expo Guadalajara.

CT