Actrices de México y España interpretarán de forma coral a la protagonista de La plaza del Diamante

La Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG y el Conjunto Santander de Artes Escénicas, llevará a escena La plaza del Diamante los días 1 y 2 de diciembre a las 20:00 horas en la Sala 4 del recinto. La propuesta recupera la novela de Mercè Rodoreda, considerada una obra clave de la literatura catalana y europea del siglo XX.

La lectura dramatizada sigue el recorrido de Natàlia, una mujer del barrio de Gràcia en Barcelona, cuya historia atraviesa el periodo de la Segunda República, la Guerra Civil española y los años posteriores bajo el franquismo. Su experiencia articula un relato sobre resistencia, violencia, maternidad e identidad, proyectado en una narración individual que dialoga con la memoria colectiva.

La puesta en escena parte de la versión realizada por el Teatre Nacional de Catalunya y el Festival Grec 2023, con dramaturgia de Carlota Subirós y Ferran Dordal, y dirección de Subirós. El dispositivo escénico reúne a actrices catalanas y mexicanas de distintas generaciones para interpretar a Natàlia de forma coral, con el propósito de mostrar diversas miradas del personaje.

La directora explicó que la lectura “se convierte en caja de resonancia de la novela entera, para descubrir cómo los gestos y las vivencias de las mujeres se transmiten y transforman de una generación a otra”. La propuesta traza un recorrido emocional que incluye juventud, relaciones marcadas por el maltrato, maternidad, soledad y los efectos de la guerra, así como la recuperación de la identidad.

La música en directo estará a cargo de Clara Aguilar, autora de la composición original. La iluminación y el diseño sonoro serán realizados por Carles Bernal. En Guadalajara, la coordinación de producción estará a cargo de Virginia Guardado y la producción en línea de Julia María Testa. El diseño gráfico y la estrategia en redes sociales estarán a cargo de Elisa Larrinaga. La traducción del catalán realizada por Sergio Fernández Martínez corresponde a la edición publicada por Edhasa.

El elenco está integrado por Lurdes Barba, Vicenta Ndongo y Alba Pujol de España, además de Ariadne Pellicer, Melisa Guzher, Araceli Flores, Ilse Orozco Corona, Valeria Vittar y Tanya Cosío de México.

Las funciones se realizarán el 1 y 2 de diciembre a las 20:00 horas. El costo general es de 100 pesos más cargos. La actividad está dirigida a adolescentes y adultos a partir de 16 años. Los boletos pueden adquirirse en taquillas del Conjunto Santander de Artes Escénicas o a través de la plataforma oficial del recinto.

Lee también: Johnny Depp abre un santuario artístico en Japón

NA