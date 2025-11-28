“El llanto del aire”, la nueva novela de Bernardo Fernández, Bef, llega a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara envuelta en un viento que trae ecos de un futuro remoto.

La presentación -a cargo de Cecilia Eudave y Benito Taibo- se realizará el domingo 30 de noviembre a las 17:30 horas, en el salón 8, planta alta, donde el autor revelará los engranajes de esta historia que inaugura “Kuk’aán: la saga de los mecanoides”. Al finalizar, Bef firmará ejemplares en el stand de Océano.

La novela nos transporta a un porvenir en el que la humanidad, tras agotar y envenenar a “Madretierra”, se derrama por la galaxia. Los planetas fértiles se reservan para las potencias; los agrestes, para quienes nada tienen. En ese margen se encuentra Cuicatlán, un mundo árido donde los vientos murmuran lamentos y donde una misión rutinaria de terraformación se convierte en un descenso inquietante hacia un secreto que amenaza vidas.

En una base aislada, vigilada por mercenarios, robots e inteligencias artificiales, Ulises Armada, joven científico recién egresado de la Academia, intenta descifrar la muerte misteriosa de su antecesor. Lo acechan presencias antiguas, silencios que observan y huellas de un pasado borrado. Lo que debía ser trabajo técnico se transforma en una lucha por la supervivencia. El llanto del aire es una distopía potente que combina ciencia ficción, tensión política y humanidad vibrante.

La celebración en torno a Bef continúa el jueves 4 de diciembre a las 12:00 horas, en el Foro Rius, con “Bef: 35 años de historietas y monos”, acto inaugural del Salón del Cómic. Idalia Candelas, Jis y Trino acompañarán este homenaje organizado por Océano y la FIL, que reconocerá más de tres décadas de una trayectoria imprescindible para la narrativa gráfica latinoamericana.

Nacido en Ciudad de México en 1972, Bernardo Fernández, Bef, es novelista, historietista y una de las voces más sólidas de la novela policiaca y la literatura fantástica. Su obra, traducida a seis idiomas, abarca la serie “Alacranes”, la novela “Ojos de lagarto”, los cuentos de “Escenarios para el fin del mundo”, numerosos libros infantiles y novelas gráficas como “Habla María”, “El instante amarillo” y “Rex Régum”.

