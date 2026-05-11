La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) presentó este lunes el proyecto “Voces: Más allá del Aula”, con el cual se busca abrir espacios para que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) puedan narrar sus experiencias que van relacionadas con identidad, desigualdad, violencia, resistencia y la vida universitaria.

Este proyecto consiste en un concurso estatal de cuento y poesía, además se realizará una gira de promoción de lectura, círculos literarios, entrega gratuita de libros, así como actividades culturales en los distinto planteles de preparatoria y universidad de la UdeG alrededor del estado jalisciense.

Durante la presentación, la presidenta de la FEU, Fernanda Citlalli Romero Delgado, señaló que con la iniciativa se busca acercar a la universidad a las realidades de sus estudiantes.

“Queremos que los estudiantes se reconozcan en sus historias. Hoy nuestro compromiso es con la cultura, con la literatura, pero sobre todo con los estudiantes, porque sus voces no solamente importan, son fundamentales para el presente y el futuro de nuestra universidad”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Educación y Formación Continua de la FEU, Teresa Montserrat Herrera Avelar, explicó que el proyecto incluye visitar a 43 preparatorias y distintos centros universitarios de toda la región con el objetivo de poder descentralizar este tipo de actividades culturales fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La convocatoria literaria estará abierta hasta el 11 de mayo

La convocatoria permanecerá abierta del 11 de mayo al 13 de septiembre en la cual se espera recibir, al menos, 50 textos donde los 25 mejores serán publicados en una antología que será presentada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Los textos presentados por los estudiantes tendrán que girar alrededor de tres ejes temáticos, los cuales son, pertenencia universitaria, realidades fuera del aula y experiencias personales relacionadas con identidad, discriminación o contextos sociales complejos.

Entre los temas que la FEU está buscando visibilizar se encuentran los largos traslados para asistir a clases, estudiantes que trabajan y estudian simultáneamente, maternidades y paternidades jóvenes, violencia, precariedad económica y experiencias de discriminación dentro de espacios educativos.

En México, estudios de la UNAM han advertido sobre el impacto que algunos factores externos como salud mental, desigualdad económica, violencia y falta de redes de apoyo tienen en el desempeño académico de los estudiantes universitarios. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala una disminución en los hábitos de lectura entre población joven de los 18 a los 24 años, a pesar de ser el grupo que más lee en el país, su porcentaje de lectores bajó del 90% en 2015 al 84% en 2025.

La escritora Dahlia de la Cerda, quien será jurada del concurso, destacó la importancia de generar espacios donde jóvenes puedan expresarse y sentirse escuchados.

“Los escritores usamos la escritura como un método de escape y para conectar con otras personas. Este tipo de concursos ayudan a que chicas y chicos que no consideraban el hecho de ser escritores se inclinen por esta disciplina”, comentó.

Asimismo, la poeta Paola Llamas Dinero, quien también fungirá como jurado, resaltó que el proyecto permitirá el poder acercarse a voces de regiones y periferias que normalmente quedan fuera de este tipo de convocatorias.

También, se realizará un diagnóstico sobre hábitos de lectura entre los estudiantes mediante buzones de recomendaciones literarias que serán instalados en escuelas de la Red UdeG.

La maestra María José Soto Carreras, representante del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), señaló que la escritura y la lectura se pueden convertir en herramientas de expresión emocional, construcción comunitaria, así como de prevención de violencia entre juventudes.

“Muchas veces esas experiencias permanecen en silencio, por eso es tan importante generar espacios donde las y los estudiantes puedan narrarse desde lo que viven”, expresó.

La FEU informó que el proyecto contempla más de 55 actividades de promoción de lectura en distintas regiones del estado y que los resultados del concurso serán publicados el próximo 7 de noviembre.

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AO

