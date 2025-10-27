Fernanda Trías gana el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025 por "El monte de las furias"

La escritora uruguaya Fernanda Trías vuelve a hacer historia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Cuatro años después de haber recibido el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por Mugre rosa, la autora ha sido reconocida nuevamente con este galardón en su edición 2025, gracias a su más reciente novela El monte de las furias.

El jurado, conformado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, decidió por unanimidad concederle el premio “por ser una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre, durante la 39 edición de la FIL Guadalajara, en el Auditorio Juan Rulfo.

En el acta resolutiva, el comité destacó la fuerza narrativa de la obra y el universo que Trías construye a partir de sus personajes, descritos como “excéntricos, vívidos y entrañables”. El jurado subrayó que la autora logra un equilibrio entre la poesía del lenguaje y la crudeza del mundo que representa:

“La vida eremita de una mujer, su descarnada visión del erotismo y la irrupción en su escenario de una siniestra violencia humana sirven de marco a un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”.

Nacida en Montevideo en 1976, la autora es narradora, traductora y docente. Entre sus libros se encuentran Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, No soñarás flores y Mugre rosa, obra que marcó un punto de inflexión en su carrera al ser galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Uruguay (2020) y el Premio Bartolomé Hidalgo (2021).

Mugre rosa también le valió su primer Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2021 y fue finalista en los National Book Awards, además de recibir el British PEN Translates Award en 2022. Varias de sus novelas han sido traducidas a más de quince idiomas, lo que confirma su creciente proyección internacional.

El jurado también otorgó una mención honorífica a la escritora argentina Adriana Riva por su novela Ruth, destacando que la obra “aborda con agudeza y sensibilidad los márgenes de la representación literaria de la vejez femenina. Además, desmitifica con luz y ludismo la senectud y la sororidad a través de un personaje entrañable”.

Te puede interesar: Rescatan a dos personas tras extravío en el Bosque La Primavera

El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, dotado con 10 mil dólares, es posible gracias al apoyo del Claustro de Sor Juana y busca reconocer a la autora de una novela publicada originalmente en español. Creado en 1993 por iniciativa de la escritora nicaragüense Milagros Palma, este galardón celebra la obra literaria escrita por mujeres en el ámbito hispanoamericano.

A lo largo de su historia, el reconocimiento ha distinguido a figuras imprescindibles como Elena Garro, Laura Restrepo, Margo Glantz, Gioconda Belli, Cristina Rivera Garza, Almudena Grandes, Claudia Piñeiro, Nona Fernández, María Gainza, Daniela Tarazona y Gabriela Cabezón Cámara, entre otras.

El premio será entregado el miércoles 3 de diciembre a las 18:00 horas en el Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara, en el marco de la edición 39.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB