La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ofrecerá un concierto irrepetible el jueves 30 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Degollado, fecha única debido al feriado de Día de Muertos. Forma parte del tercer programa de la tercera temporada de la OFJ y está dedicado por completo a la creación jalisciense, en línea con la política artística de la orquesta para impulsar, visibilizar y circular la obra de compositoras y compositores vivos del estado, así como para recuperar repertorios históricos que no habían tenido presencia en la orquesta en décadas.

El programa se inaugura con “Atayala”, primera obra orquestal de la compositora tapatía Marisol Jiménez, radicada actualmente en Berlín. Aunque el título remite a la palabra “atalaya”, asociada a un punto de observación, la autora la grafía deliberadamente como “Atayala” para transformar el concepto hacia una exploración interior, donde el sonido se convierte en espacio de escucha y transformación. Este estreno marca también el inicio de un modelo de colaboración permanente entre la OFJ y la composición contemporánea del estado, más allá de un estreno aislado.

A continuación, la orquesta interpretará las “Seis canciones místicas”, del compositor Carlos Vidaurri, originario de Lagos de Moreno. La obra, escrita sobre poemas de la también jalisciense Concha Mojica, será interpretada por el barítono Josué Cerón y constituye un encuentro entre la literatura y la música local, resaltando la riqueza del territorio a través de un diálogo artístico entre palabra y sonido.

El programa culmina con la “Sinfonía núm. 3” de Blas Galindo, última obra sinfónica de uno de los compositores más relevantes del México del siglo XX y también originario de Jalisco. Aunque Galindo es históricamente asociado al nacionalismo, esta partitura revela un lenguaje más estructural y moderno, que permite apreciar la complejidad y evolución de su pensamiento musical más allá de los estereotipos que lo rodean. Esta interpretación será su primera audición en la OFJ.

El director artístico José Luis Castillo destacó que la orquesta asume un papel generador de repertorio, y no solo preservador, fortaleciendo así el vínculo con la comunidad musical local.

Por tratarse de una fecha única, el concierto subraya su carácter excepcional dentro de la temporada y no habrá función el domingo, por lo que los amantes de la música clásica podrán disfrutar de estas obras solo el jueves 30 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Degollado.

