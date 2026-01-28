Abren convocatoria del PACMyC 2026 para fortalecer las culturas comunitarias

Con el objetivo de impulsar y preservar el patrimonio cultural vivo de las comunidades, la Secretaría de Cultura de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, abrió la convocatoria 2026 del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC).

El programa contará con una bolsa conjunta de 4 millones de pesos, lo que permitirá otorgar apoyos de hasta 150 mil pesos por proyecto, dirigidos a iniciativas culturales desarrolladas por pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y grupos de culturas populares con impacto directo en su localidad.

Te puede interesar: Galería Adentro traza su propia cartografía del arte

La recepción de propuestas inició el 15 de enero y concluirá el 29 de abril de 2026 a las 15:00 horas, tiempo del centro del país. Podrán participar colectivos comunitarios conformados por al menos cinco integrantes, aun cuando no estén legalmente constituidos, siempre que residan y cuenten con el reconocimiento de la comunidad donde se llevará a cabo el proyecto.

La convocatoria está dirigida a personas y grupos defensores, promotores o portadores de saberes comunitarios, con proyectos orientados al fortalecimiento de las prácticas culturales, la identidad local y los procesos de autogestión. Las propuestas deberán contar con el aval comunitario y apegarse a la guía y requisitos documentales establecidos en las bases.

Entre los ámbitos de participación se encuentran el arte popular y los procesos artesanales, cocinas tradicionales, danzas, fiestas y rituales, música, lenguas indígenas y tradición oral, medios comunitarios, medicinas tradicionales, saberes vinculados al medio natural y al patrimonio biocultural, así como memoria histórica y expresiones de culturas migrantes, juveniles, de frontera o de género.

La convocatoria aclara que estos rubros son enunciativos y podrán considerarse otras manifestaciones culturales reconocidas por la comunidad.

El registro podrá realizarse de manera virtual, a través del sitio pacmyc.cultura.gob.mx, para lo cual será necesario contar con una cuenta activa en Llave MX , o bien de forma presencial en las sedes que determinen las instancias ejecutoras del programa en cada entidad federativa. En caso de resultar seleccionado, se solicitará la entrega física de la documentación correspondiente.

La convocatoria completa se encuentra en la página web de la Secretaría de Cultura estatal sc.jalisco.gob.mx

https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/convocatorias-activas-2025/convocatoria-pacmyc-2026

PH