Festival Internacional de Piano celebra ocho años de música y talento

La octava edición del Festival Internacional de Piano reafirma su lugar como una de las plataformas más importantes para el piano y la música sinfónica en América y de acuerdo con José Julio Díaz Infante, director de Música de la UNAM, la edición de este año marca un hito al presentar la mayor cantidad de conciertos con orquesta en la historia del festival.

En total, se realizarán siete presentaciones sinfónicas, con la participación de pianistas de reconocimiento internacional y talentos emergentes, provenientes de distintas generaciones y contextos artísticos.

Díaz Infante destaca que uno de los ejes centrales del festival es propiciar el intercambio entre figuras consolidadas y jóvenes intérpretes que ya comienzan a trazar trayectorias sólidas en la escena internacional. Como ejemplo menciona a Sophia Liu, pianista canadiense de 17 años, quien a pesar de su corta edad ha logrado posicionarse en escenarios de prestigio alrededor del mundo.

En este contexto, el director de Música UNAM subraya también la participación de pianistas mexicanas con proyección internacional. La semana pasada, recuerda, Daniela Liebman debutó con la Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), consolidando un paso importante en su carrera.

Liebman, quien se presentó con orquestas nacionales desde la infancia, actualmente reside en Nueva York y desarrolla una carrera internacional que comienza a llamar la atención del público y la crítica especializada.

El festival también pone énfasis en la presencia femenina dentro del ámbito pianístico. Este fin de semana se contará con la participación de la maestra francesa Suzana Bartal, quien interpretará un programa que incluye obras de Robert Schumann, Clara Wieck-Schumann y Franz Liszt, destacando el papel histórico y artístico de compositoras e intérpretes en la música clásica.

Una semana más tarde, el 5 de febrero, será el turno de Sophia Liu, quien se presentará con la Suite de “El Cascanueces” de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las piezas más emblemáticas del repertorio concertante para piano y orquesta, ampliamente apreciada por el público.

Hacia la recta final del festival, una de las actuaciones más esperadas será la del pianista británico Stephen Hough, considerado por Díaz Infante como uno de los máximos exponentes del piano a nivel mundial y la figura central de esta edición. Su programa incluirá obras de Schubert, Beethoven, Schoenberg, Stockhausen y Schumann, ofreciendo un recorrido por distintos periodos y lenguajes musicales.

Además, el festival contará con la participación de Fernando García Torres, Alexander Vivero, Aranza Ortega, Manuela Osorno y Fernando Saint Martin, quienes enriquecerán la programación con propuestas diversas y de alto nivel interpretativo.

Las actividades del Festival Internacional de Piano se llevarán a cabo en la Sala Nezahualcóyotl y la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, y concluirán el fin de semana del 14 y 15 de febrero.

Finalmente, Díaz Infante resalta que esta edición coincide con un momento histórico para la música universitaria, ya que forma parte de la primera temporada 2026 de la OFUNAM, en el marco de su 90 aniversario. “Se trata de una conmemoración muy significativa y una celebración de la trayectoria de esta gran orquesta universitaria”, concluye.

