¿En dónde se celebrará el Año Nuevo Chino en Guadalajara?

Durante el evento habrá dinámicas, rifas y actividades para toda la familia, ofreciendo un recorrido entretenido por la tradición y cultura del país asiático

Por: Paola Hernández

Los asistentes también podrán disfrutar de recitales de poesía y exhibiciones colectivas de tai chi. PEXELS

El Teatro Experimental de Jalisco se prepara para recibir un evento cultural único, organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara, que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero a partir de las 11:00 horas. 

La actividad promete convertirse en una verdadera celebración de la cultura china, abierta a público de todas las edades y con un programa pensado para quienes quieran disfrutar, aprender y sumergirse en tradiciones milenarias.

El evento contará con un amplio programa artístico, que incluirá presentaciones de canto coral y música en vivo, así como danzas tradicionales y contemporáneas que mostrarán la riqueza del patrimonio cultural chino. 

Los asistentes también podrán disfrutar de recitales de poesía y exhibiciones colectivas de tai chi, además de interpretaciones con instrumentos típicos como el dizi y el hulusi, que aportan sonidos únicos y tradicionales a la jornada.

Esta celebración organizada por el Instituto Confucio busca no solo ofrecer entretenimiento, sino también fomentar el aprendizaje y la apreciación cultural. INSTAGRAM / @proulex.mx
También podrán aprender a elaborar nudos chinos, participar en la creación de papel recortado con el signo zodiacal del Caballo y ser parte de una ceremonia especial para colgar faroles y pedir buenos deseos. 

Asimismo, podrán probarse el hanfu, el tradicional traje chino, acompañado de sesiones de fotografía para capturar la experiencia, y participar en la escritura de coplas de Año Nuevo y de caracteres que simbolizan la buena fortuna.

La jornada incluirá la oportunidad de descubrir juegos tradicionales chinos, como el ajedrez chino y el mahjong, así como degustar sabores típicos de la gastronomía china en una zona de comida, sujeta a disponibilidad.

Esta celebración organizada por el Instituto Confucio busca no solo ofrecer entretenimiento, sino también fomentar el aprendizaje y la apreciación cultural, acercando a los asistentes a la riqueza de las costumbres chinas y a la diversidad artística que este país ofrece. 

Será una oportunidad para explorar, experimentar y disfrutar de un encuentro donde la educación, la diversión y la tradición se combinan en un solo lugar, haciendo de este evento una cita obligada para quienes buscan actividades culturales únicas en Jalisco.

