El Teatro Experimental de Jalisco se prepara para recibir un evento cultural único, organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara, que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero a partir de las 11:00 horas.

La actividad promete convertirse en una verdadera celebración de la cultura china, abierta a público de todas las edades y con un programa pensado para quienes quieran disfrutar, aprender y sumergirse en tradiciones milenarias.

El evento contará con un amplio programa artístico, que incluirá presentaciones de canto coral y música en vivo, así como danzas tradicionales y contemporáneas que mostrarán la riqueza del patrimonio cultural chino.

Los asistentes también podrán disfrutar de recitales de poesía y exhibiciones colectivas de tai chi, además de interpretaciones con instrumentos típicos como el dizi y el hulusi, que aportan sonidos únicos y tradicionales a la jornada.

INSTAGRAM / @proulex.mx

También podrán aprender a elaborar nudos chinos, participar en la creación de papel recortado con el signo zodiacal del Caballo y ser parte de una ceremonia especial para colgar faroles y pedir buenos deseos.

Asimismo, podrán probarse el hanfu, el tradicional traje chino, acompañado de sesiones de fotografía para capturar la experiencia, y participar en la escritura de coplas de Año Nuevo y de caracteres que simbolizan la buena fortuna.

La jornada incluirá la oportunidad de descubrir juegos tradicionales chinos, como el ajedrez chino y el mahjong, así como degustar sabores típicos de la gastronomía china en una zona de comida, sujeta a disponibilidad.

Esta celebración organizada por el Instituto Confucio busca no solo ofrecer entretenimiento, sino también fomentar el aprendizaje y la apreciación cultural, acercando a los asistentes a la riqueza de las costumbres chinas y a la diversidad artística que este país ofrece.

Será una oportunidad para explorar, experimentar y disfrutar de un encuentro donde la educación, la diversión y la tradición se combinan en un solo lugar, haciendo de este evento una cita obligada para quienes buscan actividades culturales únicas en Jalisco.

PH