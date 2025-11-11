La Secretaría de Cultura de Jalisco traerá por primera vez a Guadalajara al pianista español José Enrique Bagaría, quien ofrecerá un recital el próximo miércoles 12 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Degollado. La presentación se inserta en el ciclo Martes Musicales, que cada semana reúne a solistas y ensambles nacionales e internacionales, aunque en esta ocasión el concierto se movió de día debido a la agenda del intérprete y a las características del programa.

Bagaría es considerado una de las figuras más relevantes del piano español contemporáneo. A lo largo de su carrera se ha presentado en salas de concierto de España, Italia, Francia, Túnez, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos y Colombia, y ha colaborado con agrupaciones como la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Barcelona y la Filarmónica de Málaga. Su trayectoria se distingue por una combinación de virtuosismo técnico y profundidad expresiva, cualidades que le han valido reconocimientos en certámenes internacionales y el aplauso de crítica y público.

El programa elegido para su debut en Guadalajara propone un recorrido por tres siglos de repertorio pianístico. La velada iniciará con sonatas de Domenico Scarlatti, compositor italiano cuya obra para teclado destaca por su carácter virtuoso y ornamentado. A continuación, el intérprete abordará piezas de Joseph Haydn, uno de los pilares del clasicismo vienés, en las que la claridad formal y la precisión rítmica son elementos esenciales.

La segunda parte del recital profundizará en el romanticismo alemán a través de Johannes Brahms, cuyas obras para piano son conocidas por su densidad emocional y complejidad estructural. El programa cerrará con un bloque dedicado a la música española, con obras de Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla, tres compositores esenciales para la construcción de una identidad musical propia en la península ibérica. Este cierre busca resaltar la riqueza melódica y el carácter evocador del repertorio español, en diálogo con la formación y sensibilidad interpretativa del pianista.

La presentación representa una oportunidad para el público tapatío de escuchar a un intérprete con presencia internacional, en un formato íntimo y en uno de los recintos con mayor tradición del país. El ciclo Martes Musicales se ha consolidado como una plataforma clave para la difusión del repertorio de cámara y para acercar a nuevos públicos a propuestas de alto nivel artístico.

Concierto de piano con José Enrique Bagaría

Lugar: Teatro Degollado (C. Degollado S/N, Zona Centro, Guadalajara).

Fecha y hora: Miércoles 12 de noviembre, 20:00 horas.

Costo general: $200 pesos.

CT