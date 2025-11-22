El sector cultural aportó 2.8% del total de la economía en México en 2024, es decir, 865 mil 682 millones de pesos, de acuerdo con los datos de la Cuenta Satélite de la Cultura realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Respecto a 2023, el sector cultural registró un ligero incremento de 1.2% en la producción de PIB en 2024, cifra que va a la par con la tendencia de crecimiento del PIB nacional. De acuerdo con la información, el sector cultural generó un millón 430 mil 528 puestos de trabajo en 2024, lo que equivale al 3.5% del total de trabajos de ese año.

Al comparar ese dato con 2023, se observó un decremento de 0.2% en la producción de empleos, lo que representó una disminución de 2 mil 852 puestos.

Artesanías; la mayor generadora de empleos en cultura

El área artesanal es la que más aportó valor monetario y en generación de empleos en 2024 en el sector cultura. Sólo las artesanías generaron el 18% del PIB cultural y el 15% de los empleos relacionados con la cultura.

Otras áreas con mayor contribución directa al PIB fueron los contenidos digitales e Internet —como el acceso y la transmisión de contenidos digitales—, con 18.1%; los medios audiovisuales —como televisión o cine—, con 17.2%; y diseño y servicios creativos, con 14.5%. Le siguen las artes escénicas y los espectáculos, con 7%; el patrimonio cultural y natural, con 6.1%; los libros, impresiones y la prensa, con 5.6 por ciento.

Los últimos dos lugares y que menos aportaron al PIB cultural fueron las artes visuales, con 4.5%, y la música y los conciertos, con 2.8 por ciento.

Los datos señalan que si bien el área artesanal y los medios audiovisuales son los que más aportan al PIB y empleos del sector cultural, se registró una disminución en la producción de estos dos rubros.

En el caso de las artesanías, la producción cayó un 3.8%, y en el caso de los medios audiovisuales fue de 3.6%. Sobre este dato, Francisco Guillén, director general adjunto de Cuentas Nacionales del Inegi, señaló que se han registrado claroscuros en distintas actividades y ocupaciones en 2024.

“Vemos actividades que presentan crecimientos, otras que presentan disminuciones. Estamos hablando de un proceso de transición que obviamente nos va a llevar a un esquema en el cual tenemos que observar los detalles y las cuestiones”.

De acuerdo con Guillén, el sector artesanal presenta estas variaciones, ya que son los que más aportan al PIB de la cultura y dependen de otros factores, como el tiempo de los artesanos para hacer sus piezas, los procesos de venta y hasta del turismo y el número de extranjeros que llegan a una tienda a comprar una artesanía.

"No solamente la actividad turística, sino también la productividad que se puede estar generando dentro de las propias artesanías. Cuando vimos el dato de la disminución de 3.8%, notamos que lo que cayó fue la producción y venta de alfarería y cerámica", agrega.

Pese a la baja en estos subrubros, Guillén subraya que la artesanía es la rama que más aporta al PIB del sector, un dato que se ha repetido con años pasados.

En el caso de los contenidos digitales, que este año registraron un crecimiento del 3%, Guillén indica que su ascenso va a la par con el consumo, cada vez más frecuente y de fácil acceso, de producciones audiovisuales, ya sea desde una pantalla con servicios de streaming, hasta un video difundido en redes sociales.

"Los medios audiovisuales están vinculados a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones, por lo que los podemos ver a través de las computadoras, de los celulares, y que en general han ido en aumento por eso", detalla.

