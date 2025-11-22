El Diccionario de Cambridge (Cambridge Dictionary), uno de los más prestigiosos de la lengua inglesa, eligió el pasado martes "parasocial" como su palabra del año 2025.

El adjetivo hace referencia a la "conexión que alguien siente con una persona famosa que no conoce, un personaje de un libro, película, serie de televisión o inteligencia artificial (IA)", según la definición publicada hoy por la institución británica en un comunicado.

El Diccionario de Cambridge justificó la elección del término debido a su crecimiento en las búsquedas en internet, su uso en redes sociales y el aumento de la popularidad de los "asistentes de IA", los cuales, junto a las celebridades, se han convertido en objeto de devoción parasocial.

La palabra puede usarse, por ejemplo, en este contexto: "Estoy obsesionado con este artista, tengo con él una relación parasocial".

Así se eligió la palabra del año del Diccionario de Cambridge

Las búsquedas del término en el Diccionario de Cambridge repuntaron el 30 de junio de 2025, cuando el youtuber IShowSpeed bloqueó a un seguidor al que calificó como su "parasocial número 1", y en septiembre la institución actualizó su definición para incluir la posibilidad de una relación con una inteligencia artificial.

A juicio de la institución británica, el término refleja como 2025 ha sido el año en que los 'chatbots' personalizados de las compañías de IA han dominado la conversación pública sobre el impacto psicológico, los beneficios y los peligros de las relaciones parasociales.

"Es interesante desde el punto de vista lingüístico porque ha pasado de ser un término académico a uno utilizado por la gente común en sus publicaciones de redes sociales. Y también captura el 'zeitgeist' (espíritu) de 2025, en un momento en que la fascinación del público con las celebridades y sus estilos de vida alcanza nuevas cotas", dijo el editor jefe de Cambridge Dictionary, Colin McIntoch, en la nota.

"Parasocial" toma el relevo del término "manifestar", que fue elegida por la institución lingüística como su palabra del año en 2024, por su uso en Internet y redes sociales en el sentido de "imaginar o lograr algo que deseas con la creencia de que, al hacerlo, aumentarán las probabilidades de que suceda".

