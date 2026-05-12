A través de figuras que han marcado la historia del deporte, la cultura y la identidad jalisciense, el director de cine Raúl Ramón busca retratar el impacto de un Estado que ha dejado huella mucho más allá de sus fronteras.

El resultado es “Tierra de Titanes Jalisco”, una producción documental que tendrá el estreno de su primer episodio este 13 de mayo en la Sala de Cámara del Teatro Degollado, como parte del Festival Cultural de Mayo.

En entrevista con EL INFORMADOR, el realizador explicó que el proyecto nació a partir de la cercanía de Jalisco con la historia de las Copas del Mundo y de la necesidad de reflexionar sobre cómo esos acontecimientos han transformado la vida cultural y social del Estado.

“Surge por iniciativa del productor Tonatiuh Bravo Salgado, director de Latam Sports Connect. Ellos tienen una trayectoria importante organizando proyectos deportivos y contenidos para plataformas de televisión en América Latina. A partir de ahí me invitan y yo sumo al productor Paco Solares para desarrollar el documental desde Guadalajara”, relató.

Aunque el punto de partida fue el futbol y la cercanía del Mundial de 2026, Raúl Ramón asegura que la intención pronto se amplió hacia un retrato más profundo sobre la identidad jalisciense y la manera en que distintas generaciones han construido el prestigio cultural y deportivo de la entidad.

“Primero que nada, abordamos el proyecto desde la admiración y el orgullo. Guadalajara volverá a estar por tercera ocasión en los ojos del mundo con una Copa del Mundo y eso es algo que difícilmente volverá a repetirse pronto. Entonces comenzamos a preguntarnos qué es Jalisco y qué representa Guadalajara”.

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El documental recupera memorias de los Mundiales de 1970 y 1986 a través de testimonios de futbolistas, directivos y personajes que vivieron ambos momentos históricos, pero también conecta esos episodios con otros acontecimientos que modificaron el ánimo social del país, como el movimiento estudiantil de 1968, el terremoto de 1985 y, más recientemente, la pandemia.

“Queríamos hablar de cómo ha cambiado nuestra ciudad desde 1970 hasta ahora, de cómo esos eventos han dejado nuevas tradiciones y transformaciones profundas en la vida de los jaliscienses. Siempre hay circunstancias adversas alrededor de los Mundiales y eso termina generando nuevas narrativas sociales”, comentó.

Para el cineasta, uno de los elementos más importantes de “Tierra de Titanes Jalisco” es mostrar que el talento surgido del Estado rebasa ampliamente el terreno futbolístico. En la producción aparecen personalidades como Isaac Hernández y Lorena Ochoa, además de representantes de disciplinas artísticas, musicales y deportivas que, considera, se han convertido en símbolos nacionales.

“Comenzamos desde la tradición futbolera de Guadalajara y cómo eso generó un semillero enorme de atletas, pero luego te das cuenta de que ese talento se expandió hacia todas las esferas. Hablar de Jalisco es hablar del tequila, del mariachi y de la charrería, pero también de corredores de Fórmula 1, cineastas, actores o una golfista que llegó a ser la número uno del mundo”.

Raúl Ramón considera que muchas veces el talento local se normaliza por la cercanía cotidiana con esas figuras, aunque basta observar el impacto internacional de los artistas y deportistas tapatíos para dimensionar el fenómeno.

“De repente es tanto el talento desbordado que viene de este semillero que ya es imposible no verlo. Recientemente hablaban del entretenimiento para la inauguración del Mundial y dos de los artistas principales son de Jalisco: Maná y Alejandro Fernández. Son esos pequeños detalles los que reafirman que esta es una verdadera tierra de titanes”.

La presentación del miércoles incluirá una alfombra roja con invitados como: Pavel Pardo, Mario Méndez, Javier “Cabo” Valdivia, Roberto Mascarelli, Ricardo Chavarín, Benito Santos y Arturo Ybarra, entre otros participantes del proyecto.

Sobre el formato de la producción, el director adelantó que la serie estará integrada por dos episodios, aunque en la función del Festival Cultural de Mayo se presentará una versión extendida.

“Lo que veremos el miércoles será una versión más larga para completar un programa de una hora. Así lo decidimos junto con la televisora con la que vamos a estrenar más adelante en plataformas”, señaló, dejando entrever que durante la gala podrían darse a conocer oficialmente más detalles sobre su distribución.

El proyecto reunió alrededor de 50 entrevistados y tomó seis meses de trabajo. Además, contó con el respaldo de diversas instituciones y colaboradores, entre ellos la Academia AGA y EL INFORMADOR, que abrió su fototeca para integrar material histórico al documental. También destacó la participación del periodista deportivo Héctor Huerta como consultor editorial.

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CT