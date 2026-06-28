El Ceboruco y el pintor José María Velasco

Desde 1868, el pintor José María Velasco (1840-1912) fue miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, colaborando, entre otras cosas, con artículos propios e ilustraciones en la publicación periódica “La Naturaleza”, que trataba por igual temas de botánica, zoología, geología y paleontología. El tomo I nos traslada a diversas regiones del país, incluido el occidente, concretamente al suroeste de la sierra de San Pedro, cerca de Ahuacatlán, sitio en el que, en 1870, se registró una importante actividad volcánica en el Ceboruco, misma que fue documentada por el abogado Agustín de Bazán y Caravantes e ilustrada por Velasco.

En la revista, el autor relata con minuciosidad el evento geológico de aquel “Gigante negro” que, para entonces, ya evidenciaba momentos de erupción previos: “El lunes 21 de Febrero de 1870, percibieron los moradores de las inmediaciones del volcán, antes apagado, de Tetitlán o Ahuacatlán, una humareda ligera en el vértice de la montaña, la que fue tomando mayores proporciones hasta el miércoles 23, en que oyeron grandes ruidos, sintieron ligeros movimientos de tierra y vieron grandes cantidades de vapor y arena que despedía del cráter y que el viento lanzó a mucha distancia hacia todos rumbos, aunque más hacia el N. E. sobre los pueblos de Jala y Jomulco. Por la noche vieron salir fuego del cráter en cuatro o cinco puntos de donde se levantaban gruesas columnas de vapor y arena”.

Añade líneas más adelante que: “dichas columnas que suben a bastante altura sin descomponerse por el aire le dan una hermosa vista al volcán, porque son blancas como el algodón y se tiñen de carmín al ponerse el sol. Una que medimos era de 414 metros de longitud y 25 metros de anchura”.

Caravantes conformó su comitiva con dos guías, el ingeniero Luis Figueroa, Manuel G. Vargas, Alejandro Andrade y un mozo. Dentro de estos nombres no aparece el de Velasco, no obstante, las descripciones y notas transmitidas al pintor, parecen haber bastado para conformar una imagen que nos traslada con nitidez a aquel momento y lugar. Sin embargo, como sabemos la litografía es precedida de un dibujo, conservado en el Museo Nacional de Arte y que registra a detalle las señaladas columnas “blancas como algodón” a través de un preciso trazo, luego reproducido en el artículo del autor aquel mismo año, y después, en 1878, como parte del mosaico de 13 imágenes que rodean la carta orográfica de Antonio García Cubas.

Así, la participación de Velasco en el reconocimiento del territorio evidencia su notable capacidad de asombro y el virtuosismo de una mirada que, aparentemente fijada en el Valle de México, se desplazó, literal o no, a otras latitudes de nuestra amplia geografía, dejando testimonio de un país que ya no existe, que fue rebasado por su acelerado crecimiento poblacional y urbano, reduciendo notablemente las reservas agrícolas, pastizales, bosques y otros ecosistemas. Con ellos perdimos también la posibilidad de maravillarnos ante eventos naturales que suceden todos los días, y que han pasado de ser un fenómeno a un desafío que devuelve la hostilidad a quienes no hemos sabido cuidar de esta casa común.

Sobre el autor

Ramón Avendaño Esquivel es Licenciado en Restauración por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, maestro y doctorante en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido directivo, restaurador e investigador en instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente es curador en el Museo Nacional de Arte MUNAL.

Para saber

Crónicas del Antropoceno es un espacio para la reflexión sobre la época humana y sus consecuencias producido por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara que incluye una columna y un podcast disponible en todas las plataformas digitales.