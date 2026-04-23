Este 23 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro, en México, la charla no solo gira en torno a los grandes autores de la literatura universal, sino a aquellas primeras lecturas que formaron a millones de estudiantes.

Para muchos de esos niños de los años 90 y primera década del nuevo milenio, y que hoy en día ya son adultos, la verdadera pasión por las letras comenzó en las aulas de educación básica con los materiales distribuidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Hoy, la nostalgia hace recordar historias entrañables que marcaron a generaciones enteras, demostrando que el impacto de un buen libro perdura con el paso de las décadas.

¿Qué leen los mexicanos en la actualidad?

Es fundamental entender el panorama actual de la lectura en el país para poder ir al pasado en el que las personas lectoras se formaron. De acuerdo con los datos oficiales del Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Inegi publicados en noviembre de 2025, según el tipo de materiales, del total de población alfabeta de 12 años y más, 62.5% leyó libros en los últimos 12 meses; 45.7% declaró leer páginas de internet, foros o blogs; 29.6% leyó revistas en los últimos tres meses; 24.8% leyó periódicos en la última semana y 20.9% señaló leer historietas, cómics o mangas.

Los tipos de libros más leídos por las mujeres fueron literatura (48.3%) y autoayuda (46.1%); para los hombres, los específicos de alguna materia (39%) y de autoayuda (37.9%).

Es aquí donde vale la pena recordar que los libros de texto gratuitos juegan un papel importante en la formación de los futuros lectores. Para muchos de ellos, los que leyeron en las escuelas representaron el primer y, en ocasiones, el único acercamiento a la literatura durante sus primeros años de vida, algo que los llevó a seguir leyendo libros en la actualidad.

La nostalgia de las aulas: "Paco el Chato" y el "Atlas"

Si hay un personaje que une a los mexicanos nacidos entre los años noventa e inicios de los 2000, es sin duda "Paco el Chato". Este icónico cuento, incluido en el libro de Español Lecturas de primer grado de la generación de 1993, relataba la historia de un niño que se perdía en la ciudad por no saber su dirección.

Junto a él, relatos clásicos como "El piojo y la pulga", "Los changuitos" o "La niña bonita" de Español Lecturas de tercer grado se convirtieron en referentes culturales indiscutibles que hoy desatan suspiros de melancolía.

Para una generación anterior, los clásicos fueron fragmentos de "El Principito", la fábula de "La zorra y la cigüeña", "El Leve Pedro", o "Pipa descubre una palabra nueva", estos en los ejemplares de Español Lecturas de quinto y sexto grado.

El libro Jalisco, utilizado en tercer grado, era el principal recurso educativo para la enseñanza regional en primaria; se entregaba uno para cada entidad en aquella época. A diferencia de otros materiales de alcance nacional, este texto se enfocaba exclusivamente en cada estado, funcionando como una especie de "atlas local" que permitía a los alumnos comprender su entorno inmediato desde una perspectiva geográfica e histórica.

ESPECIAL / Conaliteg

Y, sin duda, otro gran protagonista de la nostalgia escolar es el enorme libro que no cabía en la mochila: el Atlas. Este libro de geografía se entregó en versiones de México y Geografía Universal, y ambos ejemplares son recordados no solo por sus impresionantes reproducciones de pinturas en la portada, sino por su formato gigante que, de manera cómica, rara vez podían llevar los estudiantes a las aulas.

ESPECIAL / Conaliteg

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo fundado en 1959 durante el sexenio de Adolfo López Mateos, ha sido la encargada de editar y distribuir estos materiales. Su labor buscaba garantizar la educación gratuita, pero terminó creando un tesoro emocional y cultural para el país.

¿Cómo consultar los libros de tu infancia paso a paso?

Para celebrar este Día Internacional del Libro, no es necesario buscar en cajas empolvadas ni acudir a bibliotecas antiguas. La tecnología permite a cualquier persona reencontrarse con sus lecturas favoritas de la primaria de forma totalmente gratuita y desde cualquier lugar.

La SEP y la Conaliteg han digitalizado su acervo histórico completo, abarcando las generaciones de estudiantes desde 1960 hasta 2011. Aquí te indicamos el paso a paso para encontrar los libros y las lecturas que te vuelvan a llevar a tu infancia:

Ingresa al portal oficial: Visita la página web del Catálogo Histórico de la CONALITEG (historico.conaliteg.gob.mx) desde tu computadora o celular.

Visita la página web del Catálogo Histórico de la CONALITEG desde tu computadora o celular. Ubica tu generación: En la pantalla principal, selecciona el año exacto en el que iniciaste tu educación primaria (por ejemplo, la popular generación de 1993).

En la pantalla principal, selecciona el año exacto en el que iniciaste tu educación primaria (por ejemplo, la popular generación de 1993). Selecciona el grado: El sistema desplegará los seis grados escolares. Haz clic en el año que deseas explorar para ver las opciones disponibles.

El sistema desplegará los seis grados escolares. Haz clic en el año que deseas explorar para ver las opciones disponibles. Elige la materia: Busca el libro específico, como "Español Lecturas", "Matemáticas" o el famoso libro de recortables, y haz clic sobre la portada.

Busca el libro específico, como "Español Lecturas", "Matemáticas" o el famoso libro de recortables, y haz clic sobre la portada. Navega por las páginas: Utiliza las flechas laterales de la interfaz para hojear el libro digitalmente, hacer zoom y revivir tus lecciones favoritas con alta calidad de imagen.

Descarga la aplicación: Si prefieres la comodidad de tu celular, puedes buscar la app oficial "Conaliteg Digital", disponible para su descarga gratuita en sistemas iOS y Android.

ESPECIAL / Conaliteg

Revivir estas lecturas es una excelente manera de conmemorar el Día Internacional del Libro. Además de ejercitar la memoria, permite a los adultos compartir con las nuevas generaciones los textos que formaron a los mexicanos de hoy, manteniendo viva la chispa de la lectura.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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