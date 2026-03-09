Los Miércoles Literarios inician una nueva etapa en 2026 con sede en el Edificio Arroniz, uno de los recintos patrimoniales más representativos de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

El programa anual estará organizado en tres temporadas -primavera, verano y otoño- e incluirá también actividades en distintos municipios de la Entidad, con el objetivo de difundir la actividad literaria que se realiza en el Estado y fortalecer los vínculos entre quienes escriben, investigan y disfrutan la literatura.

Ruth Escamilla, Jefa de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura, comentó que la temporada de primavera inicia con el Ciclo de Escritoras, realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de marzo, con el propósito de destacar el trabajo y la trayectoria de diversas autoras, así como motivar a otras mujeres a escribir.

El ciclo abrirá con la participación de Mónica Lavín, reconocida narradora y ensayista mexicana, quien ofrecerá una charla sobre el oficio de escritora.

La escritora encargada del arranque de este nuevo ciclo es autora de más de veinte títulos de cuentos, novelas y ensayos. Sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas y aparecen en numerosas antologías.

Ha escrito para niños y adolescentes y coordinado antologías de cuentistas mexicanos que han sido traducidas a otros idiomas.

Posteriormente participará Yolanda Ramírez Michel, quien compartirá su experiencia en la escritura dirigida a la infancia.

El programa concluirá con Adriana Abundis, dramaturga y directora teatral, quien presentará una charla y lectura dramatizada sobre Antonieta Rivas Mercado con la participación de la actriz Rosa Estela Pérez Álvarez.

Las sesiones permitirán al público acercarse al trabajo de autoras que abordan distintos ámbitos del quehacer literario y dialogar con ellas en un espacio dedicado al encuentro entre la creación y la comunidad lectora desde una de las bibliotecas más hermosas de la Entidad.

Temporada primavera

Mónica Lavín y el oficio de escritora

-Charla sobre la experiencia y práctica de la escritura.

-Cuándo: Miércoles 11 de marzo a las 19:00 horas.

Yolanda Ramírez Michel: sueños en un cofre de papel. Charla sobre su experiencia al escribir para la infancia

-Cuándo: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

-Mujeres irreverentes en nuestra historia.

Antonieta Rivas Mercado. Charla y lectura dramatizada dirigida por Adriana Abundis con la actriz Rosa Estela Pérez Álvarez

-Cuándo: Miércoles 25 de marzo de 2026, 19:00 horas.

-Sede: Edificio Arroniz, Zaragoza 224, Guadalajara Centro.

-Entrada gratuita.

