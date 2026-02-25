La actividad cultural en Jalisco comenzó a retomar su curso esta semana, luego de los hechos de seguridad registrados el fin de semana en distintos puntos del estado. Museos, centros culturales y academias reanudaron su programación en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), mientras que en algunas regiones la normalidad aún se restablece de manera gradual.

Tras los bloqueos que alteraron la vida cotidiana en varios municipios, la Secretaría de Cultura de Jalisco anunció la reactivación de actividades en la mayoría de sus recintos. El titular de la dependencia, Luis Gerardo Ascencio Rubio, subrayó en entrevista con EL INFORMADOR que el retorno a la agenda cultural es una señal de la importancia que tiene el arte en la vida pública.

“Esto muestra de una manera muy fehaciente la importancia que tiene la cultura para la calidad de vida en nuestra sociedad contemporánea”, señaló. Para el funcionario, la reanudación de conciertos, exposiciones y actividades formativas permite recuperar espacios simbólicos que forman parte de la vida cotidiana. “Retornar a este tipo de eventos nos da la oportunidad de entrar a otra agenda, a otro asunto distinto. Es importante entender que nuestra vida es múltiple y que la cultura forma parte esencial de ella”.

El secretario informó que academias, escuelas artísticas y espacios culturales ya operan nuevamente en la zona metropolitana. Algunos museos permanecieron cerrados de manera preventiva, aunque comenzaron a abrir de forma escalonada. Entre los recintos que ya reciben visitantes se encuentran el Hospicio Cabañas, el Ex Convento del Carmen y el Museo Cabañas.

“Todos los eventos se reactivan. Academias, escuelas, actividades en espacios culturales. En el caso de bibliotecas y algunos museos, a partir de mañana comenzarán a abrir nuevamente sus puertas”, explicó Ascencio Rubio. Algunos espacios como el Museo de La Moreña -en La Barca-, el de Magdalena y el Museo de Tlaquepaque permanecían en proceso de reapertura, con previsión de normalizar actividades entre hoy y mañana.

En el interior del estado, donde la situación aún no se ha restablecido de la misma manera que en el AMG, la programación cultural también se ha retomado, aunque con ajustes según las condiciones locales. “La programación ya se reanudó. De hecho, hoy mismo tenemos actividad con la presentación de la Banda del Estado. Estamos reiniciando todas nuestras actividades”, indicó el secretario.

Centros culturales regionales bajo administración estatal, como el Centro Cultural José Rolón y el Centro Cultural de la Ribera, continuarán con la agenda prevista antes de los acontecimientos del fin de semana, aseguró.

La reactivación cultural ocurre en un contexto donde Guadalajara ha recuperado sus rutinas habituales, mientras que en algunas regiones persisten dinámicas distintas derivadas de los hechos recientes. En medio de la tensión que dejó el fin de semana, la agenda artística vuelve a ocupar su lugar en teatros, museos y foros, como parte de una normalidad que en la capital del estado ya se percibe restablecida, aunque el panorama en otras zonas continúe en proceso de estabilización.

Frente a ello, el titular de Cultura llamó a mantener la calma y la confianza institucional.

“Confianza en las autoridades, confianza en el trabajo que se está realizando desde la Mesa de Seguridad y confianza en que podemos retomar nuestra vida”, finalizó.

