¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza 2026? Fecha y significado en México

Uno de los eventos más representativos de la religión católica en México es la imposición de la ceniza, rito con el que oficialmente comienza la Cuaresma. En este año 2026, la celebración tendrá lugar durante el mes de febrero.Para este ciclo litúrgico, el Miércoles de Ceniza 2026 será el próximo 18 de febrero. A partir de esta fecha, la Cuaresma se extenderá durante cuarenta días hasta llegar al Jueves Santo, que se conmemorará el 2 de abril de 2026.De acuerdo con la ACI Prensa y la Conferencia Episcopal Española, la Cuaresma es el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararse para la fiesta de Pascua. Es un periodo dedicado a:Según la Enciclopedia Católica, el término proviene del latín "quadragesima", que significa "cuarenta días" o "cuadragésimo día", en referencia al tiempo de preparación espiritual.Durante la Cuaresma, la liturgia y las costumbres en México adquieren matices específicos para acentuar la reflexión sobre la penitencia:El Miércoles de Ceniza es una jornada de gran relevancia donde miles de fieles acuden a las iglesias para recibir la ceniza en la frente. Este ritual es un recordatorio de la fragilidad de la vida ("polvo eres y en polvo te convertirás") y un llamado a la conversión.En nuestro país, esta tradición trasciende lo religioso para formar parte de la identidad cultural, reflejando una conexión profunda entre la fe y la vida cotidiana. Es un momento de introspección y renovación de valores que han moldeado las costumbres mexicanas por siglos.