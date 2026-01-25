Cinco museos para descubrir Zacatecas

México cuenta con más de mil museos distribuidos a lo largo del país, y Zacatecas concentra 68 de ellos en un territorio donde la historia, el arte y la arquitectura conviven a cada paso. Caminar por su centro histórico —declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad— es recorrer siglos de memoria minera, expresiones artísticas universales y tradiciones profundamente arraigadas. Para quienes buscan un viaje cultural, el estado ofrece una de las ofertas museísticas más sólidas y diversas del país.

Entre los recintos imperdibles se encuentra el Museo Zacatecano, ubicado en la antigua Casa de la Moneda. Sus salas permiten adentrarse en la identidad del estado a través de piezas arqueológicas, arte huichol, retablos coloniales y objetos que narran la historia de la plata y la vida cotidiana zacatecana. Es un recorrido que conecta pasado y presente, y que funciona como una introducción ideal a la cultura local.

A pocos pasos, el Museo Pedro Coronel sorprende por su carácter universal. Instalado en un antiguo colegio jesuita del siglo XVII, alberga una colección de más de mil 300 piezas provenientes de diversas culturas del mundo, desde Grecia y Egipto hasta África, China e India. La experiencia se completa con obras de artistas como Picasso, Dalí y Miró, así como con su reconocida biblioteca, lo que lo convierte en una parada obligada para amantes del arte y la historia.

Para quienes prefieren el arte moderno, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez ofrece una de las colecciones más importantes del país dedicadas a este movimiento. Sus amplias salas exhiben esculturas y pinturas que invitan a la contemplación, la reflexión y la experimentación visual, en un espacio ideal para descubrir nuevas formas de expresión artística.

El Museo Rafael Coronel, instalado en el antiguo Convento de San Francisco, destaca por su atmósfera única y por albergar una de las colecciones más grandes de máscaras mexicanas del mundo. A esto se suman objetos prehispánicos, cerámica, arte popular y mobiliario colonial, creando un recorrido que celebra el folclor, las tradiciones y la creatividad popular.

Finalmente, el Museo de Guadalupe, ubicado en el antiguo colegio y convento del mismo nombre, ofrece una inmersión en el arte virreinal y la historia religiosa. Pinturas, esculturas, arte plumario y libros antiguos permiten comprender la riqueza artística de los siglos XVI al XIX en un entorno cargado de historia.

Zacatecas es un destino que se descubre a través de sus museos. Cada uno propone una experiencia distinta, pero todos comparten una misma invitación: detenerse, observar y dejarse llevar por la curiosidad. Ideal para un fin de semana largo, el destino confirma que aquí la cultura no se visita, se vive.