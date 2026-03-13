El Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) el día de hoy se convirtió en escenario de la Gala Sinfónica Telcel, un concierto para clientes empresariales de la compañía y que reunió a la Orquesta Sinfónica Per Sempre Appassionato (OSSA) en una velada dedicada a algunas de las páginas más reconocibles del repertorio operístico y sinfónico.

Bajo la dirección del maestro Francisco José Flores Godoy, la agrupación jalisciense presentó un programa que transitó por la tradición operística europea del siglo XIX y principios del XX, con fragmentos célebres de Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo y Giacomo Puccini, así como incursiones en la música contemporánea y cinematográfica con obras de Karl Jenkins y Ennio Morricone.

El concierto abrió con el Preludio al acto primero de “Carmen”, de Bizet, una de las introducciones más populares de la ópera francesa. La obra sirvió para establecer el tono de la noche: un recorrido por piezas que forman parte del imaginario colectivo de la música clásica.

La presencia vocal fue una de las constantes del programa. El barítono Carlos López interpretó la célebre “Canción del Toreador”, también de “Carmen”, mientras que la mezzosoprano Mayela López dio vida a la “Habanera”, uno de los momentos más reconocibles de la ópera de Bizet. Ambas intervenciones fueron seguidas por la “Marcha y coro del Toreador”, que reforzó el carácter dramático y teatral de la primera parte del repertorio.

Tras estas primeras piezas, la atmósfera en la sala comenzó a relajarse. El Intermezzo de “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, funcionó como un momento de respiro dentro del programa. Desde las butacas se percibía a un público atento -ejecutivos, invitados y familias- que escuchaba en silencio mientras el sonido de las cuerdas llenaba el auditorio de PALCCO. Algunos asistentes comentaban en voz baja entre movimientos: “No imaginaba escuchar este tipo de música en un evento así, se siente muy especial”, compartió Rubén Castro, mientras otros aprovechaban para tomar fotografías discretas del escenario iluminado.

El concierto retomó luego el pulso operístico con fragmentos corales como el “Coro Ding Dong” de Pagliacci (Payasos), de Ruggero Leoncavallo, y el “Coro de los herreros”, también conocido como “Coro de los gitanos”, de Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. La energía del coro y la orquesta generó una respuesta inmediata en la sala: cabezas que seguían el ritmo, sonrisas cómplices y aplausos entusiastas al final de cada número. “Es muy impresionante escuchar estas piezas en vivo, nunca había ido a un concierto así”, comentó la señora Fernanda. El ambiente mantuvo al público atento durante toda la segunda parte del programa.

La tradición operística continuó con el “Coro a bocca chiusa” de Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, una de las páginas más delicadas del compositor italiano, y con el Brindis de “La Traviata”, interpretado por la soprano Guadalupe Blanco y el tenor Jorge Jiménez. Uno de los puntos culminantes del programa llegó con el “Coro de los esclavos” de Nabucco, también de Verdi, una obra cuya fuerza coral y carga histórica la han convertido en uno de los emblemas del repertorio operístico.

La música para cine también tuvo presencia en el programa con “On Earth as it is in Heaven”, del compositor italiano Ennio Morricone, tema central de la película “La misión” (1986), que fusiona escritura sinfónica con elementos corales y evocaciones de la música sacra.

La velada concluyó con “O Fortuna”, el imponente movimiento inicial de la cantata escénica “Carmina Burana”, de Carl Orff, una obra que, desde su estreno en 1937, se ha consolidado como una de las piezas corales más reconocidas del repertorio clásico contemporáneo.

Fundada en 2017 con músicos jaliscienses, la Orquesta Sinfónica Per Sempre Appassionato ha desarrollado una actividad constante en escenarios de la región, participando en conciertos en recintos como el Teatro Degollado, el Teatro Diana y diversos espacios públicos y privados.

