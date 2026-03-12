El Museo Nacional del Tequila prepara nueva etapa con renovación museográfica y restauración

La recuperación legal del Museo Nacional del Tequila (MUNAT) abre una nueva etapa para uno de los espacios culturales más representativos del municipio de Tequila, aunque su reapertura aún dependerá de procesos legales y de una revisión integral del inmueble. Así lo explicó el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio, quien detalló que el proyecto no sólo implica rehabilitar el recinto, sino redefinir su papel dentro del ecosistema cultural del paisaje agavero.

Luego de que el gobernador Pablo Lemus Navarro anunciara que el Gobierno de Jalisco obtuvo nuevamente la posesión del museo, el funcionario estatal señaló que el primer paso será evaluar las condiciones reales del espacio, actualmente inaccesible debido a procedimientos legales en curso.

“Sigue primero hacer una revisión del espacio porque, si bien ya retornó a la administración del gobierno estatal, tenemos que esperar a que la fiscalía retire los sellos para poder ver cuál es el estatus de las salas que fueron intervenidas y los trabajos que se van a requerir para hacer la restauración de todo el espacio”, explicó.

El museo permaneció cerrado desde junio del año pasado, situación que obligará a realizar labores de mantenimiento general antes de plantear su reapertura al público. Paralelamente, la Secretaría de Cultura trabaja en una transformación conceptual del recinto.

Ascencio adelantó que el proyecto contempla una actualización profunda del guion museográfico, aprovechando la recuperación del inmueble como una oportunidad para modernizar contenidos y narrativa.

“Estamos creando una reformulación de lo que será el guión museográfico. Es una buena oportunidad para hacer una actualización tecnológica y temática de los espacios que tiene disponibles este Museo Nacional del Tequila”, afirmó.

La operación del MUNAT quedará bajo responsabilidad directa de la Secretaría de Cultura estatal, que además contará con coordinación institucional con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Fiscalía General de la República (FGR), según informó el gobierno estatal.

El plan incluye una inversión estimada de 15 millones de pesos destinada a la remodelación del recinto y la renovación de sus salas temáticas, que abordarán desde la mitología del tequila hasta la denominación de origen, el paisaje agavero y su vínculo con el arte y la cultura popular. También se proyecta una sala de exposiciones temporales para artistas locales y nacionales.

El secretario planteó que el museo funcionará como un nodo cultural capaz de articular otros espacios vinculados con la historia del agave y el tequila en Jalisco.

“Para nosotros es muy importante porque será un eje aglutinador, un eje gravitacional de otros espacios que también tienen una temática similar”, señaló.

En ese sentido, mencionó la conexión conceptual con proyectos como Tequila Lab en Zapopan, así como centros interpretativos relacionados con el paisaje agavero y zonas patrimoniales vinculadas al reconocimiento de la UNESCO. La intención, dijo, es ofrecer al visitante una visión integral del significado histórico, cultural y económico del agave en el estado.

“Que la gente que llegue ahí tenga una imagen muy completa de lo que significa y ha significado históricamente el agave y el tequila en Jalisco, pero que también sirva de motivación para que se dirija a otros espacios museísticos”, agregó.

El replanteamiento contempla además recuperar áreas actualmente sin actividad, entre ellas una sala de exposiciones temporales enfocada en arte mexicano y un auditorio interior que albergaría programación permanente.

“Vamos a tener una programación regular no solamente de artes escénicas, sino de literatura y actividades académicas que tengan que ver con el patrimonio”, explicó.

MF