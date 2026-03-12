Festival Cultural de Mayo 2026 reunirá a más de 360 artistas y más de 50 actividades en Jalisco

El Festival Cultural de Mayo celebrará su edición número 29 del 7 al 29 de mayo de 2026 con la participación de más de 360 artistas provenientes de ocho países, quienes formarán parte de más de 50 actividades entre espectáculos de circo, danza, música y artes plásticas. La programación se desarrollará en recintos culturales y también en espacios públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La inauguración del encuentro artístico estará a cargo de la compañía australiana Circa, que por primera vez en Latinoamérica presentará el espectáculo “Duck Pond”, una reinterpretación contemporánea de El lago de los cisnes que combina acrobacia, humor y elementos del circo moderno. Las funciones se realizarán los días 7, 8 y 9 de mayo en el Teatro Degollado, recinto que será uno de los escenarios centrales del festival.

Entre los proyectos destacados también figura la ruta escultórica metropolitana, que se extenderá durante tres meses en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco, donde se exhibirán más de 50 esculturas en el espacio público. Además, el festival incluirá conciertos sinfónicos, intervenciones urbanas, espectáculos circenses, actividades en templos y exposiciones en museos.

Un festival que se acerca a tres décadas

Durante la presentación del programa, el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio, destacó que el encuentro se encuentra a punto de cumplir tres décadas y subrayó su impacto en la formación de públicos en el estado.

“Estamos a uno de tener 30 años del Festival Cultural de Mayo y en ese sentido a la Secretaría de Cultura no le queda más que impulsar y reiterar lo que este programa le ha dado a nuestro estado en términos de una oferta periódica” , señaló.

El funcionario destacó que sostener una programación constante durante tantos años no ha sido sencillo, pero aseguró que la continuidad del proyecto ha consolidado una comunidad de espectadores que cada año espera la programación.

“Esta constancia ha rendido frutos, principalmente relacionados con la formación de públicos que ya buscan el programa cada año porque saben que encontrarán algo diferente , una propuesta de valor que difícilmente encontrarán en otras partes del país”.

Ascencio también enfatizó que el festival se ha planteado desde su origen como un proyecto de acceso cultural amplio. “Con el Festival Cultural de Mayo partimos de la accesibilidad y de la democratización de las experiencias artísticas”, afirmó.

Música sinfónica y repertorio clásico

La música tendrá un papel central en esta edición, particularmente a través de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que participará en varios de los conciertos principales del programa.

Su director, José Luis Castillo, explicó que la agrupación ofrecerá tres momentos clave dentro del festival, comenzando con el concierto inaugural, que incluirá un programa dedicado a Joseph Haydn con el violonchelista colombiano Santiago Cañón como solista.

El repertorio incluirá el Concierto para violonchelo y orquesta n.º 1 en Do mayor, además de transcripciones orquestales de obras de Johann Sebastian Bach, entre ellas el Aria para la cuerda de sol, el Preludio y fuga en Mi bemol mayor y la Tocata y fuga en re menor.

Los siguientes conciertos estarán dedicados al compositor Johannes Brahms, bajo la batuta del director invitado Johannes Wildner, quien dirigirá tanto el concierto para violín con la solista estadounidense Geneva Lewis como la Primera Sinfonía del compositor alemán.

La clausura del festival incluirá otro programa con música de Brahms, esta vez con la pianista alemana Lilya Zilberstein como solista, seguido por una selección de valses y polcas.

“Creo que puedo hablarles de buena música, bien hecha, con grandes solistas”, resumió Castillo.

Circo, intervenciones urbanas y artes visuales

Además de la programación musical, el festival integrará propuestas escénicas y visuales. Una de las actividades en espacio público será la intervención “In Museum”, de la Compagnie Marie Chouinard, programada para el 18 de mayo en Guadalajara.

El director general del festival, Sergio Alejandro Matos, explicó que el encuentro mantiene una vocación interdisciplinaria que combina grandes espectáculos con proyectos en el espacio urbano.

“El festival es amplísimo… quisiera enfocarme en los conciertos sinfónicos y la música de cámara, pero también en la presencia de una gran compañía con la que vamos a inaugurar, Circa”, comentó.

El director destacó que la adaptación contemporánea de El lago de los cisnes implicará un despliegue técnico inusual en el Teatro Degollado.

“Se va a hacer un despliegue tecnológico de la más alta calidad en lo que se refiere a mecánica teatral para llevar a cabo esta versión del lago de los cisnes”.

Actividades en municipios y espacios públicos

El programa del festival se extenderá a distintos municipios de la zona metropolitana. En Zapopan, por ejemplo, se presentará el espectáculo “En juego”, una coproducción de circo contemporáneo que combina artes escénicas con el tema del fútbol.

El titular de Cultura de Zapopan, Cristopher de Alba, explicó que el proyecto se desarrollará del 11 al 16 de mayo y se relaciona con el ambiente previo a la Copa del Mundo de 2026.

“Contaremos con el espectáculo ‘En juego’, en coproducción con el Festival Cultural de Mayo, que mezcla circo contemporáneo y fútbol rumbo a Guadalajara 2026”, indicó.

La programación en ese municipio también incluirá presentaciones de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, el Coro Municipal y la Orquesta de Cámara, además de conciertos gratuitos en templos de la ciudad.

En Guadalajara, el director de Cultura municipal, Carlos González Martínez, destacó el regreso del proyecto La Alternativa, que impulsa intervenciones escénicas y actividades culturales en espacios públicos.

“Muchas de estas actividades… son completamente gratuitas”, señaló, al tiempo que subrayó que el festival fomenta el trabajo coordinado entre distintas instituciones culturales.

Un festival en sintonía con el Mundial 2026

Uno de los ejes conceptuales de esta edición será el contexto previo a la Copa Mundial de Futbol de 2026, que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

Matos explicó que la programación buscó incluir artistas de países vinculados con el torneo, así como de naciones campeonas del mundo, en una especie de diálogo entre deporte y cultura.

“Tratamos de estar a tono con todo lo que viene… el Festival Cultural de Mayo será una antesala cultural para la justa deportiva”, comentó.

El director agregó que mayo suele ser un periodo en el que comienzan a llegar visitantes internacionales, por lo que el festival funciona como una bienvenida artística a la ciudad.

Presupuesto y apoyo institucional

El presupuesto del festival se integra principalmente con recursos públicos y aportaciones de patrocinadores. Según detalló Matos, la Secretaría de Cultura del Estado mantuvo una aportación cercana a 7 millones de pesos, mientras que los municipios de Zapopan y Guadalajara incrementaron sus apoyos.

El director subrayó que contar con una base presupuestal institucional ha sido clave para consolidar el proyecto.

“Eso nos da una base muy importante para negociar con patrocinadores o compañías y demostrar que existe una seriedad institucional detrás del festival”, explicó.

“Lo he visto crecer desde 1998… me ha tocado ver la transformación de esta ciudad y del centro histórico durante estos años”, afirmó.

El director aseguró que uno de los retos permanentes ha sido mantener una programación capaz de conectar con distintas generaciones de público.

“No porque una fórmula haya funcionado la seguimos haciendo siempre; hay que entender hacia dónde se mueve el mundo del espectáculo”.

