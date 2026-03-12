Argelia Castillo revisa décadas de creación artística tapatía en nueva publicación

La producción artística de Guadalajara y sus transformaciones a lo largo de las últimas décadas son el eje del libro 'Aproximación al arte visual tapatío contemporáneo', obra de la historiadora del arte y crítica Argelia Castillo Cano, que fue presentada este jueves en el Museo de las Artes Populares dentro del ciclo Jueves de Historia y Patrimonio.

Durante la sesión, la autora estuvo acompañada por Jorge Souza y Paco de la Peña, quienes dialogaron sobre el contenido del volumen y su aportación para comprender el panorama artístico de la ciudad. El libro propone una mirada que recorre cronológicamente los procesos estéticos del arte local y traza vínculos entre generaciones, contextos culturales y transformaciones creativas.

Argelia Castillo Cano es historiadora del arte, socióloga, periodista y crítica de arte. Forma parte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), organismo en el que ha desempeñado cargos como vicepresidenta y presidenta de la sección mexicana.

Jorge Souza destacó la profundidad del trabajo y su capacidad para ordenar y analizar el desarrollo de las artes visuales en Guadalajara.

“El texto está muy bien documentado y nos conduce a través de un recorrido cronológico, a través de diversos procesos estéticos en donde destacan las transformaciones creativas, las figuras claves representadas por unos cuantos renglones contundentes y las tensiones artísticas que han marcado la evolución del arte tapatío”.

El académico subrayó que la perspectiva de Castillo Cano permite comprender cómo las prácticas artísticas se relacionan con los procesos culturales e identitarios de la región. En ese sentido, consideró que el libro funciona no sólo como un registro histórico, sino también como una herramienta para la investigación y la reflexión crítica.

“Publicaciones como estas estimulan el diálogo entre los artistas, la academia, la creación y la sociedad”, afirmó Souza, al destacar que el volumen ofrece una mirada sobre la situación actual del arte contemporáneo en Guadalajara y en Jalisco.

Añadió que la obra constituye también un reconocimiento a los creadores que han contribuido a ampliar el horizonte cultural del estado. Según explicó, el libro construye “un mapa interpretativo que enlaza generaciones y tendencias”, al tiempo que reafirma el lugar de Guadalajara como un centro creativo relevante en el panorama nacional.

Castillo Cano, por su parte, dedicó parte de su intervención a agradecer a quienes participaron en el proceso editorial y en la elaboración del libro. Reconoció especialmente el respaldo del Centro Universitario de Chapala y de la Universidad de Guadalajara, instituciones responsables de la publicación del volumen en noviembre de 2025.

“Quiero reconocer a Patricia Rosas Chávez, rectora del Centro Universitario de Chapala, siempre ocupada y preocupada por ahondar en los valores de la universidad y en la universalidad de la cultura jalisciense”, señaló la autora. También agradeció la colaboración de Jorge Souza en el cuidado editorial y el apoyo del artista Paco de la Peña, cuya pintura Tierra Herida aparece en la portada del libro.

La investigadora explicó que la obra tiene su origen en el trabajo presentado durante su ingreso al Seminario de Cultura Mexicana en Guadalajara en 2023, investigación que posteriormente fue ampliada y actualizada para dar forma al volumen.

En su intervención, Castillo Cano enfatizó que el libro pretende sea un mapa para recorrer la creación artística local.

“Es una especie de hoja de ruta para transitar a través del territorio pródigo y diverso de la producción visual que se ha realizado en Guadalajara durante las últimas décadas”.

De acuerdo con la autora, el libro propone identificar genealogías artísticas, establecer contextos históricos y explorar los referentes que han influido en la creación visual de la ciudad. Entre esos “veneros tutelares”, mencionó figuras clave del arte mexicano como José Clemente Orozco, cuya fuerza plástica continúa influyendo en generaciones posteriores.

Castillo Cano también recordó la relevancia del pintor Gerardo Murillo, uno de los paisajistas más importantes del siglo XX, así como del artista jalisciense Roberto Montenegro, autor del mural El árbol de la vida, considerado el primero del México moderno.

La publicación, explicó, busca ofrecer herramientas para comprender cómo estas influencias históricas dialogan con las propuestas contemporáneas, configurando una escena artística diversa y en constante transformación.

