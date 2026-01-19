“Tutti Frutti: El templo del underground”, el documental de Laura Ponte y Alex Albert sobre uno de los lugares más emblemáticos e icónicos de la escena Under de la Ciudad de México en los 80, se proyectará de manera gratuita en el Museo Cabañas este jueves 22 de enero a las 19:00 horas de manera gratuita.

El documental, estrenado en el 2022, narra la historia de un bar clandestino que se convirtió en el símbolo de una generación de jóvenes rebeldes, quienes, tras un prolongado periodo de represión, crearon espacios propios para la expresión artística. Este despertar estuvo marcado por la conciencia social surgida a raíz del sismo de 1985 y del movimiento zapatista, detonantes de un amplio movimiento cultural que perdura hasta la fecha.

La documentalista y periodista Laura Ponte, junto con Alex Albert, plasma sus memorias, así como los testimonios de otras personas que alguna vez llegaron a fusionarse entre la música y los tragos del bar más famoso de Lindavista.

La historia que narra el documental

Corría el año de 1985 en el entonces llamado Distrito Federal, poco antes de que la ciudad fuera sacudida por una tragedia de dimensiones devastadoras. México aún no lograba reponerse de la represión gubernamental ejercida contra la juventud tras los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 , la cual, derivó en la prohibición del “rock en todas sus manifestaciones”.

En ese contexto, dos jóvenes —Brisa Vásquez, de 19 años, y Danny Yerna, de 21—, ambos apasionados de la cultura punk y recién llegados de Europa, encontraron incomprensible la censura imperante del México de esa época, por lo que decidieron crear un espacio para compartir la música.

De ese modo, bajo el resguardo de la clandestinidad y en la parte trasera de un restaurante llamado “Apache 14”, ubicado en la Avenida de los 100 Metros, nació el bar Tutti Frutti, cuna de una escena que no encontraba lugar en otros espacios y de música que no se podía escuchar en ningún otro lado.

Por el Tutti pasaron grupos e integrantes de bandas claves del rock mexicano como “Las insólitas imágenes de Aurora”, agrupación que daría lugar a Caifanes, Santa Sabina, Café Tacvba, La Maldita Vecindad, entre muchas otras.

Pero además, fue un lugar donde se gestaron y conocieron muchas otras personas que luego serían claves para la cultura en México: pintores, escultores, cineastas, fotógrafos, bailarinas, actrices y actores, y por su puesto icónicos punks como Ganzo Punk, Aknezz y el Piraña.

