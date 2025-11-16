El tesoro rescatado de la Revolución: El nacimiento del Museo Regional de Guadalajara

En medio del torbellino de la Revolución Mexicana, mientras el país buscaba forjar una nueva identidad, un majestuoso edificio en Guadalajara yacía en el abandono desde 1914. Este antiguo seminario, testigo silencioso de la historia, estaba a punto de convertirse en el guardián de la memoria de Jalisco.

La historia de nuestro museo comienza con una preocupación nacional. El gobierno del presidente Venustiano Carranza entendió que, para construir el futuro de México, era vital proteger las huellas de su pasado. Así nació un proyecto visionario: la Inspección General de Monumentos Artísticos. Su misión era clara: salvar el patrimonio cultural de la nación que se encontraba en riesgo.

Para liderar esta tarea a nivel nacional, Carranza eligió a un talentoso artista tapatío: Jorge Enciso. Su labor era monumental. Debía organizar la recolección de miles de objetos de valor histórico y artístico que habían quedado a la deriva en conventos y templos clausurados, muchos de ellos desde las Leyes de Reforma del siglo XIX.

Para que este gran proyecto tuviera éxito en Jalisco, se necesitaba un líder local con la misma pasión. Ese fue Juan Ixca Farías, otro artista comprometido, quien fue nombrado inspector local. Con el respaldo de una nueva ley expedida en 1916, Farías tenía el poder y la responsabilidad de recorrer la ciudad, el Estado con todos sus municipios.

Su trabajo era un verdadero rescate cultural: inventariaron pinturas, muebles, esculturas y todo tipo de arte sacro que, de otro modo, se habría perdido para siempre. No actuaban solos; su labor inspiró a ciudadanos y amigos, quienes comenzaron a donar piezas de sus propias colecciones, sumando sus tesoros personales al acervo que estaba naciendo.

Gracias al trabajo incansable de Jorge Enciso e Ixca Farías, el 10 de noviembre de 1918, Guadalajara vio nacer al nombrado “Museo de Bellas Artes”. Más que una simple colección de objetos, el proyecto respondía a un ideal universal: crear un espacio donde todo el conocimiento pudiera ser exhibido y compartido.

Al principio, sus galerías se llenaron con magníficas pinturas, pero su visión era mucho más amplia. Pronto, el museo se convirtió en un mosaico de la riqueza de la región, abriendo salas dedicadas a la historia y a la arqueología, con el objetivo de conectar con las raíces prehispánicas y virreinales. También a la historia natural y la mineralogía, mostrando así la diversidad natural del occidente de México. En el tema de la numismática, contaba con una impresionante colección de monedas donada por el general Manuel M. Diéguez y billetes revolucionarios que eran, en sí mismos, documentos de una época turbulenta.

Pocos años después, se inauguró el Salón de Artes Populares, un paso fundamental que reconoció la importancia del arte del pueblo, sus textiles, cerámicas y objetos cotidianos, como parte esencial de la identidad jalisciense y mexicana.

Así, nacido de la urgencia de la Revolución, el Museo Regional de Guadalajara no solo salvó un tesoro artístico, sino que se convirtió en el hogar de las múltiples historias que nos conforman.

