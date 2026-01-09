La exposición “Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo” llega a su fin este fin de semana en el Ex Convento del Carmen, y lo hace con una actividad académica que invita a repensar la vigencia del legado artístico y conceptual de Gerardo Murillo, Dr. Atl, desde una mirada actual.

Como actividad de clausura, el sábado 10 de enero a las 12:00 horas se realizará la conferencia “El Dr. Atl: evolución conceptual y concreción pictórica del aeropaisaje”, impartida por el geógrafo e historiador Luis Felipe Cabrales Barajas. La entrada será gratuita. Esta charla propone analizar cómo el artista jalisciense transformó la pintura del paisaje al integrar saberes científicos y geográficos, desarrollando el concepto de aeropaisaje como una nueva forma de observar y representar el territorio.

La muestra, organizada por la Secretaría de Cultura de Jalisco y Museos, Exposiciones y Galerías (MEG), forma parte de las actividades conmemorativas por los 150 años del nacimiento del Dr. Atl. A través de un diálogo entre obras históricas y propuestas contemporáneas, la exposición subraya la influencia del pintor en la manera actual de concebir el paisaje mexicano.

La curaduría estuvo a cargo de María Fernanda Matos Moctezuma —ganadora del Premio Jalisco 2025— con la colaboración de Christopher Moreno Delgado y la museografía de Aldo Arellano. El equipo curatorial puso énfasis en la combinación de rigor científico y sensibilidad estética que definió la producción del Dr. Atl y que continúa siendo un referente para artistas contemporáneos.

¿De qué versaba la obra del Dr. Atl?

Reconocido por su fascinación por los fenómenos naturales, el Dr. Atl centró gran parte de su obra en montañas y volcanes, explorando temas como la vulcanología, la línea del horizonte y los efectos lumínicos. Su producción incluye numerosos dibujos y pinturas que reflejan su interés por comprender y representar la geografía desde una perspectiva innovadora.

El recorrido expositivo integra piezas provenientes de diversas colecciones: nueve dibujos y cinco fotografías de una colección particular; cuatro pinturas del Museo Regional de Guadalajara; una pintura y una mascarilla del Museo Cabañas; así como nueve libros resguardados por la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

Asimismo, la exposición incorpora trabajos de quince artistas jaliscienses que abordan, desde lenguajes formales diversos, inquietudes similares a las que ocuparon al Dr. Atl en su momento. Entre ellos se encuentran Ricardo Alemán, Lorenza Aranguren, César Aréchiga, Lorena Camarena, Hiram Constantino, Lisa Gutiérrez, Jorge Méndez Blake, Humberto Ramírez, Shuta Ruelas, Rocío Sáenz, Juan Manuel Salas, Fernando Sandoval, Ireri Topete, Emanuel Tovar y Miguel Vega.

La exposición podrá visitarse gratuitamente hasta el 11 de enero en el Ex Convento del Carmen, ubicado en avenida Juárez 638, en el centro de Guadalajara. El horario es de miércoles a sábado de 11:00 a 17:30 horas y los domingos de 11:00 a 14:30 horas.

