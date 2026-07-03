La noche de Isaac Hernández en el Met

Hay escenarios cuya historia pesa tanto como el propio escenario. El Metropolitan Opera House de Nueva York es uno de ellos. Durante décadas ha sido la casa de algunas de las voces, músicos y bailarines más importantes del mundo.

A partir de esta semana, ese recinto también forma parte de la historia de la danza mexicana gracias a Isaac Hernández, quien se convirtió en el primer mexicano en presentarse como bailarín principal sobre ese escenario.

El bailarín inauguró el 30 de junio la temporada de verano del American Ballet Theatre (ABT) interpretando a Basilio en “Don Quijote”, una de las obras fundamentales del repertorio clásico. La función, realizada ante un teatro lleno, concluyó con una prolongada ovación de pie para el elenco y, particularmente, para el intérprete mexicano.

La producción reunió a Hernández con la primera bailarina Catherine Hurlin, quien dio vida a Kitri, bajo la dirección artística de Susan Jaffe. La versión presentada por el ABT conserva la tradición coreográfica de Marius Petipa y Alexander Gorsky, con música de Ludwig Minkus, considerada una de las partituras más representativas del ballet clásico.

Uno de los momentos más significativos de la función fue la interpretación de la célebre variación de las copas, creada por Mikhail Baryshnikov para su histórica producción de “Don Quijote” dentro del American Ballet Theatre.

La inclusión de esta secuencia no sólo representa uno de los mayores desafíos técnicos para el bailarín que interpreta a Basilio, sino que también funciona como un homenaje a uno de los artistas que transformaron la historia del ballet en el siglo XX.

La representación estuvo acompañada por la Orchestra of the American Ballet Theatre, dirigida por David LaMarche, en una función que abrió oficialmente la temporada estival de la compañía en uno de los escenarios más prestigiosos de las artes escénicas.

Más allá del reconocimiento artístico, la presentación marca un nuevo capítulo para la danza mexicana. Con una carrera desarrollada en compañías como el English National Ballet, el San Francisco Ballet y ahora el American Ballet Theatre, Hernández continúa consolidándose como una de las figuras latinoamericanas más importantes del ballet contemporáneo.

La noche tuvo también un significado personal. Entre el público estuvieron su familia y su padre, Héctor Hernández, quien además de ser su primer maestro de ballet fue una figura decisiva en su formación artística.

Isaac Hernández se presentó de nuevo ayer en el Metropolitan Opera House con “Don Quijote”, como parte de la temporada de verano del American Ballet Theatre.

Después de Nueva York, el bailarín regresará a México para encabezar una nueva edición de “Despertares”, la gala internacional de danza que fundó y dirige.