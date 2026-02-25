Abren convocatoria para el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2026

La Fundación SM abrió la convocatoria del XXII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2026, dirigido a autoras y autores vivos cuya obra haya contribuido al desarrollo de la literatura para niñas, niños y jóvenes en lengua española o portuguesa. El registro de candidaturas permanecerá abierto hasta el 24 de abril y el fallo se dará a conocer en septiembre.

El galardón está dotado con 30 mil dólares estadounidenses y será entregado durante esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en 2026 tendrá a Italia como Invitado de Honor.

El premio fue creado en 2005, en el marco del Año Iberoamericano de la Lectura. Es convocado por la Fundacion SM en conjunto con la Unesco, el International Board on Books for Young People, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, con la colaboración de la FIL Guadalajara.

De acuerdo con la convocatoria, podrán aspirar al reconocimiento escritoras y escritores con obra de creación en narrativa, poesía, dramaturgia o libro álbum, publicada en español o portugués. No se aceptarán libros de texto ni materiales didácticos. Las candidaturas deberán ser presentadas exclusivamente por instituciones culturales o educativas, editoriales, asociaciones o grupos vinculados con la literatura infantil y juvenil.

Cada candidatura deberá incluir la ficha de registro completa, el currículum vitae del autor propuesto y un portafolio de evidencias de experiencia profesional. Además, se requiere una carta de postulación en la que se expongan los méritos del candidato y cinco obras representativas en formato PDF, integradas en una carpeta comprimida en formato ZIP.

La documentación será resguardada conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

El jurado será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por cinco profesionales de la literatura infantil y juvenil. Para la evaluación se considerarán el reconocimiento nacional e internacional de la obra, su originalidad y consistencia, su contribución al desarrollo del campo literario y la influencia ejercida en otros autores. El fallo será inapelable y se dará a conocer entre el 11 y el 25 de septiembre de 2026 mediante un comunicado oficial.

Desde su creación, el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil ha reconocido a autores de distintos países de la región. Entre quienes lo han recibido se encuentran Juan Farias, Gloria Cecilia Díaz, Montserrat del Amo i Gili, Bartolomeu Campos de Queirós, María Teresa Andruetto, Laura Devetach, Agustín Fernández Paz, Ana Machado, Jordi Sierra i Fabra, Ivar Da Coll, Antonio Malpica, María Cristina Ramos, Marina Colasanti, Graciela Montes, María Baranda, Yolanda Reyes, María José Ferrada, Antonio Orlando Rodríguez, Alice Vieira, Irene Vasco y, en su pasada edición, Jorge Luján.

El premio busca reconocer trayectorias consolidadas cuya producción literaria haya tenido incidencia en el ámbito iberoamericano. La entrega del reconocimiento se realizará en el marco de la FIL Guadalajara, donde se dará a conocer el nombre de la autora o autor seleccionado por el jurado.

