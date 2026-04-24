"A toda madre" lleva la comedia a otro nivel y sorprende en el FICG

Con una narrativa llena de comedia, literalmente en cada parte de la cinta, desde el guion, la fotografía y el vestuario, la película "A toda Madre", de clasificación C y dirigida por Max del Río, llegó al Festival Internacional de Cine (FICG) en su edición 41 para llevar el humor a otro nivel a través de talentos únicos dentro del género, como lo son el actor Adal Ramones, el comediante Hugo "El Cojo Feliz", el conductor del podcast “La Cotorrisa”, Ricardo Pérez, entre otras personalidades destacadas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Hugo "El Cojo Feliz", quien interpreta a la versión adulta del personaje de “Martín”, reveló que “A toda madre” se planeó en un precipicio para ser un largometraje taquillero, sin ni siquiera pensar que podría llegar al FICG . “Entonces, nuestra intención siempre fue ir por taquilla o por que funcionara como un producto antes que fuera festivalera, pero el Festival afortunadamente nos dio la oportunidad y aquí estamos, muy felices”.

EL INFORMADOR/J. ACOSTA

Unen el stand-up y el cine en una experiencia profesional única

Hugo "El Cojo Feliz" se reconoció a sí mismo como una persona con la que el público puede llegar a encariñarse a través de la comedia y el cine ; por ello aseguró estar abierto a nuevos proyectos en la pantalla grande. “Sí, sí, ya se abrió una ventana que no espero cerrar, esto de crear en otro nivel porque cuando eres comediante, pues sí, a través del texto, de algunas actuaciones, pero como más teatrales y más este para fuera.

Y aquí poder crear con expresiones faciales, con pequeñas reacciones, con otro tipo de comedia, pero al final de cuentas crear comedia, sé, está riquísimo, es algo que sí ya me volví adicto y que, pues, ojalá vengan más proyectos de cine para mi carrera”, aseveró Hugo con entusiasmo, como parte de su personalidad alegre que lo caracteriza.

Por su parte, Ricardo Pérez, conductor de “La Cotorrisa” (podcast que actualmente tiene el puesto número 15 entre los más escuchados de toda la historia de Spotify), da vida a “Juan”, el villano y bully de la historia, personaje del cual intentó separar su propia identidad debido a la naturaleza del mismo.

“Intenté alejarme un poco de de cómo sería yo, porque sí desde un inicio, pues entendí que era un chico malo, ¿no? y uno no quiere ser un chico malo en la vida real. Y también me ayudó mucho ver al niño que pelaron, a las escenas de cómo lo bulleaban, sí, creo que me ayudó también mucho saber de dónde nacía mi personaje”.

Para Ricardo, “Juan” juega con la confusión del espectador pues a lo largo de “A toda madre” es difícil entender si se redimió o sigue siendo un bully.

“Más bien me basé en personas, porque este cuate trae la pura buena onda y siempre mi brother y las energías y así como este flow acá de de persona que todo está en todo está orden y todo se ve bien, que no se los cree, en eso me basé más bien, como que en la gente good vibes y dices, ‘¿Ay, sí, ¿cómo no?’ Porque también creo que la película juega mucho con eso. Te hace ir y venir entre ¿Es en serio o no es en serio? Sí lo quiere o no lo quiere”, mencionó Ricardo que, cabe destacar el personaje de “Juan” totalmente es representado como una persona despreocupada, desde su apariencia cómica; pues utilizó extensiones de cabello, bermudas, sandalias y en la mayoría de escenas unos enormes lentes de sol color azul que representaban justamente esta esencia relajada.

Por su parte, el comediante, Jaro Hernandez, quien interpreta a “Charlie” amigo de “Juan”, una persona en silla de ruedas, aseguró haber disfrutado mucho su transición de ser standupero a ahora llegar a la pantalla grande.

“Fue una experiencia que disfruté muchísimo, sobre toda esta transición, ¿no? De ser comediante de stand-up, estar en bares, estar en en ferias, que lo seguiré haciendo, obviamente, de soy comediante stand-up a pasar a actuar en película. La verdad que me sentí muy cómodo, creo que se vio en en pantalla. El reto también de estar en silla de ruedas, de ‘Charlie’ que le daba mucha crudeza, muchos chistes muy, pero muy, muy fuera del límite de la línea que disfruté mucho, señaló.

"Charlie creo que me dio mucho que aprender y creo que Jaro necesitaba de ‘Charlie’ y fue parte importante de la historia en causar a a “Martín”, que es (Hugo) “El Cojo Feliz” a que se hiciera el plan de de todo el el relajo y la madre que se hace en la película. Me sentí muy contento y creo que se vio reflejado el amor y el trabajo que hicimos con ‘Charlie’”, comentó Hernandez, quien reveló planea continuar en el futuro con su faceta como actor.

Mientras que el actor Adal Ramones, tiene una breve interpretación en “A toda madre” al dar vida al icónico y muy rockero “Randy Ramses”, como la cinta es clasificación C, este personaje no tiene filtro a la hora de sus diálogos , abusa de sustancias psicoactivas y gran parte su escena en la pantalla grande habla mientras canta rock.

Adal Ramones ve como un logro el haber interpretado a “Randy Ramses” pues estuvo a punto de quedarse afuera del proyecto debido a su apretada agenda.

“Me hubiera dado mucho coraje de no haber podido participar en la película. La producción tuvo a bien moverse, movieron todo su calendario, movieron todo, hicieron muy company y todo para poder yo quedarme en esos días que yo no podía, ¿no? Yo estaba en “La Granja”. Estaba en todos lados”, comentó el actor, quien en todo momento se mostró agradecido y feliz de formar parte del proyecto.

Respecto a la pregunta sobre cómo define su personaje, Adal Ramones contestó que: “es muy cagado porque ‘Randy Ramses’ es esa estrella de rock que aún se siente famoso, ¿no? Y que habrá gente que lo idolatra aún. Entonces, está es divino el personaje, es muy lindo y tiene que ver todo, porque le da una pincelada a la historia. No roba cámara, no roba protagonismo, pero le da esa pincelada como muchas cosas que hay en la película que es imperdible, de verdad, no puedes dejar de verla”

Además la música de “Randy Ramses” forma parte del soundtrack oficial de la película, en donde Adal Ramones tuvo la oportunidad de colaborar al crear las canciones de dicho personaje.

“Había una libertad creativa y una comunión en el set que me dejaron volar, al grado de que comencé a improvisar una canción y luego hicimos otra que la que nos metimos al estudio. O sea, decidió la producción y Max y todos, meterle al estudio y compongan esa canción”

“A toda madre” una cinta con esencias melodramáticas

La actriz, de cine y teatro, Lourdes Echeverría, interpreta a “Hada” la mamá de “Martín” que se casará con el personaje de “Juan”; aunque la cinta está llena la comedia, la verdad es, que inicia bastante seria y triste, con el duelo de “Hada” tras la muerte de su esposo: “en realidad fue complicada la parte, la primera parte, porque era insisto muy melodramática y Max me decía que me fuera a full”.

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Sin embargo, Echeverria sí dejó claro que actuar el resto de la cinta fue bastante sencillo, al menos para ella: “pero no fue complicado lo demás, de hecho fue como más sencillo y hablábamos en algún punto que hubo una vibra y un ambiente tan lúdico y juguetón en el ser que todo se se hizo de manera muy natural. Además, yo soy madre, entonces sí podría tener como esta preferencia de decir, ‘¿Qué le pasa al loco de mi hijo? y estoy enamorada de uno (Juan) o sea, ¿qué te pasa?’ ¿No? O sea, fue muy sencillo, no lo no lo sentí complicado”.

EL INFORMADOR/J. ACOSTA

¿De qué trata "A toda madre"?

"A toda Madre" es una cinta con clasificación C, que narra la historia de “Martín” (personaje que es interpretado por dos actores: Jorge Briseño, en su versión joven y por Hugo “El Cojo Feliz” de adulto), quien intenta hacer todo lo posible por detener la boda de su mamá “Hada” con “Juan”, un ex compañero de la escuela que le hacía bullying cuando era pequeño y a quien le ha generado un gran odio a lo largo de los años.

A través de un cómico y muy elaborado plan, “Martín” une fuerzas con su amigo “Charlie” para arruinar la boda; la cinta eleva el tono del humor mexicano a un nivel nunca antes visto, con chistes fuera de los límites, un escenario visual cargado de referencias reales sobre la cultura del país y con un vestuario único que promete hacer reír al público desde el primer momento.

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