Llegan al Museo Cabañas piezas icónicas de Diego Rivera y Frida Kahlo en nueva exposición

El Museo Cabañas recibe la exposición Travesías por México: Territorios y raíces, una muestra que reúne 55 piezas fundamentales de la Colección de Pintura del Banco Nacional de México y que propone un recorrido por la diversidad cultural y geográfica del país. La exposición abrirá al público a partir del 28 de abril y permanecerá hasta el 19 de julio de 2026.

Con obras de figuras esenciales como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Miguel Covarrubias, la muestra también subraya la presencia de artistas mujeres como Alice Rahon, Joy Laville, Marysole Wörner Baz, Rina Lazo y Frida Kahlo.

El recorrido curatorial se estructura como un mosaico de identidades donde convergen paisajes, escenas de la vida cotidiana y representaciones simbólicas que remiten a las raíces del país. A ello se suman piezas que, desde el realismo mágico, evocan rituales y atmósferas cargadas de misticismo, construyendo un relato visual que explora la complejidad del territorio mexicano.

Durante la presentación a medios, la directora del recinto, Susana Chávez Brandon, destacó el carácter excepcional de la muestra, particularmente por la inclusión de una obra inédita en el espacio. “Yo lo voy a decir porque me llenó. Es la primera vez que tenemos una pieza de Frida Kahlo en el museo, nunca ha habido, o sea que eso es realmente muy importante para el espacio”.

Obra de Frida Kahlo repatriada en los años 70. H.NAVARRO

Por su parte, Natalia Pollak Bianchi, directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, subrayó el valor histórico y simbólico de las piezas reunidas, así como el esfuerzo institucional detrás de su circulación. “Estamos muy contentos, hace más de 10 años que parte de la colección de Banamex no salía de nuestros recintos; es un honor poder exhibir esta exposición con obras icónicas”, afirmó.

La representante detalló además el origen de algunas de las obras más emblemáticas. “No solo el Frida Kahlo que menciona Susana, que también hay que decirlo que es una obra que el Banco repatrió en los años 70, la compra y la trae de vuelta a México… lo mismo con una de las obras icónicas de Diego Rivera, que es ‘Vendedora de alcatraces’, en 1991 también se compra fuera de México y en esta ocasión por primera vez viene a Museo Cabañas”.

Pollak Bianchi enfatizó que esta exhibición responde a una vocación de acceso público al patrimonio. “Es un compromiso para el Banco Nacional de México poner al alcance de todos los mexicanos este legado artístico… en esta ocasión se hizo una selección de obras que dialogan en una muestra articulada en tres núcleos temáticos”.

La muestra cuenta con la curaduría de Carlos Segoviano.

YC