“Yermo”, el desierto en la pantalla grande

El cineasta mexicano Everardo González estrena este 12 de agosto -en salas de arte- el documental “Yermo”, un proyecto que surgió a partir de la invitación de Alfredo de Stefano, artista. Vía telefónica, el cineasta platicó sobre el origen de esta producción: “En el año 2015 recibí la llamada de un artista visual, Alfredo de Stefano, que había visto una película que hice antes, ‘Cuates de Australia’”.

La invitación era una propuesta para trabajar en conjunto: acompañar a De Stefano mientras hacía su fotografía artística en desiertos alrededor del mundo. Así fue como recorrieron desiertos en México, Estados Unidos, Chile, Perú, India, Marruecos, Islandia y Mongolia: “Él hace fotografía y paisaje de gran formato, me dijo que su proyecto era recorrer los desiertos del mundo, quería que yo hiciera una pieza audiovisual, no pretendía ser una película, sobre su proceso creativo, acompañándolo”.

El proyecto cinematográfico se convirtió durante el proceso: “Originalmente iba a ser una pieza donde Alfredo iba a ser el protagonista, una pieza con su lugar de exhibición en las galerías y museos. A lo largo de los años me di cuenta de que estaba haciendo una película distinta”. Allí fue cuando surgió el reto de enfocarse en hacer la película sobre la marcha del recorrido: “En cinco años la cantidad de anécdotas que se vivieron viajando por diez desiertos del mundo”.

Además, “el principal reto era hacer de una pieza audiovisual que no pretendía ser una película, encontrar su forma narrativa, romperlo de una intención meramente biográfica para hacer una pieza que mirara la otra cara”. Otro factor a vencer fue no ceñirse solo a lo estético, pues el paisaje se prestaba: “Hacer una película en un espacio que naturalmente es bello, que no dependiera solamente de la belleza del espacio, que tuviera un discurso más complejo. Fue la primera vez que hago una película así, es una película más luminosa”. Esta manera de trabajar no es habitual para Everardo, o para cualquier otro cineasta: filmar a lo largo de cinco años (cuando sacó otros proyectos) fue una especie de descanso, comentó.

Everardo cuenta en su haber con otros documentales exitosos, como “La libertad del diablo” (2017), celebrada producción en donde retoma testimonios alrededor del narcotráfico en México. Estrenar esta y otras películas en cines comerciales ha sido un logro: “Poco a poco encontramos los espacios más comerciales. Es importante el hecho de que llegue a pantalla grande, que vaya a tener la gente sentada en el cine. Que la gente tenga la apertura para verla”.

