Y llegaron los "Renegados"

Una de las primeras palabras de Marissa Meyer fue “story”, vinculado a su vocación de lectora y posteriormente de escritora. La pasión por contar historias desembocó en la literatura, con éxitos como “Crónicas lunares”. Ahora Marissa viene a México para presentar “Renegados”, publicado por V&R Editoras y con un relato de superhéroes y supervillanos.

En entrevista antes de sus actividades, la autora estadounidense platicó sobre cómo fue la escritura de esta nueva novela: “Fue a prueba y error. ‘Renegados’ comenzó como una manera muy distinta. Pasé por unos cinco manuscritos, con diferentes personajes y superpoderes, imaginando las escuelas de los superhéroes, la de los villanos. Fueron muchos intentos, no salía, hasta que logré tener esta trama en el libro. Al encontrar la historia supe que así tenía que ser”.

“Renegados” es la primera parte de una trilogía de la que en Estados Unidos ya se publicó la segunda parte. Meyer ya tiene pensado cuál será su siguiente proyecto literario después de la culminación de la serie.

Sobre los temas que explora en su literatura, Marissa platicó: “Escribo el tipo de libros que quisiera leer como lectora. Por eso tienen muchas escenas de acción, cambios en la trama y un elemento de romance. Con eso trato de desarrollar personajes interesantes con los que los lectores puedan conectar”. A la par de la ágil narración, la edición de V&R Editoras presenta un ejemplar atractivo visualmente: “Hacen un diseño increíble, es de los libros que más me gustan de mis traducciones. El diseño tiene un elemento especial”, comentó Marissa Meyer.

En la FIL de Guadalajara Marissa participó ya en una mesa de ciencia ficción con César Mallorquí, Manel Loureiro y Raquel Castro, además de presentar su libro y pasar por el Módulo de Firma de Libros. Para la escritora, el contacto con el público es importante: “Los jóvenes lectores son muy entusiastas: cuando les gusta algo de verdad les encanta, y lo dicen. Es increíble el contacto con los lectores y ver que les fascinan las historias”.

El inicio de la carrera

Así como las historias estuvieron en sus primeras palabras, la intención de ser escritora la tuvo desde pequeña: “Supe que quería ser escritora desde muy joven. Me encantaban los libros, leer. No sé en qué edad me di cuenta de que todos los libros que me encantaban fueron escritos por ‘gente real’: a alguien se le había ocurrido esa historia, esos personajes. Al darme cuenta de eso supe de que sería mi profesión”.

El paso de la lectura a la escritura fue un proceso fácil, al haber comenzado con los fanfic (recreando las historias que leía): “Fue natural: empecé a escribir cuando tenía 16, quise escribir mi primera novela”. En esa primera etapa de creación, Marissa Meyer encontró características en los personajes que narra hasta la fecha: “Mis personajes eran adolescentes, como yo. Pero luego crecí y los personajes que seguía escribiendo eran jóvenes. Me gusta el optimismo que pueden tener frente al mundo. Se enamoran por primera vez, descubren quién quieren ser: son cosas que me gusta contar”.

Asiste

• Presentación de Renegados, viernes 30 de noviembre, 18:00 horas.

• Módulo de Firma de Libros, viernes 30 de noviembre, 19:00 horas.