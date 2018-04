Volver a los grandes temas, desde el presente

El escritor Miguel Alejandro Rivera publicó su tercera novela, “El amor no es suficiente”, dentro del catálogo de editorial Endira. Previamente lanzó “Peor es nada” (2014) y “Ella no sabía nada de Bakunin” (2016). En su literatura, platicó el autor vía telefónica, busca reflejar y criticar la realidad social: “Creo que la literatura y todo el arte en general tiene la necesidad de criticar y reflejar su propio tiempo”.

“Quise que fuera una novela de amor del siglo XXI, real”.

En particular, el tema que explora en “El amor no es suficiente” es uno de los más recurrentes en el arte: el amor. Para refrescar esta temática, Miguel Alejandro decidió contar una historia contemporánea, con las cualidades de desarrollarse en una sociedad como la mexicana: “Quise que fuera una novela de amor del siglo XXI, real”. Sobre la idealización del amor que tenemos los mexicanos, Rivera comentó: “Es la cuestión del amor nos educan las telenovelas y el cine estadounidense, o los cuentos de Disney. La telenovela termina con una boda, el cuento de Disney en ‘Felices para siempre’”. Para contrastar con la realidad, el autor relató en su material “una historia para reflejar el amor que se vive en este tiempo, en este país, en esta sociedad”.

La trama de la novela

La historia de “El amor no es suficiente” comienza con David, cuya monotonía en la vida se ve alterada con la presencia de Beatriz, de quien se enamora perdidamente. El nombre de la protagonista es un guiño a la figura femenina presente en la literatura desde Dante y su Divina comedia: “Es un nombre constante en la literatura, sobre los temas de la dificultad de amar: el propio Dante, que va a los infiernos por ella”, comentó el autor.

Sobre esos vínculos que Miguel Alejandro Rivera enlaza con otros libros y escritores, afirmó que es una intención que ha tenido desde su primera publicación: “Me lleva mucho tiempo escribir mis novelas porque me gusta teorizarla mucho: una buena novela no solo es una buena historia”. Para esta nueva entrega recurrió a pensadores como Erich Fromm, Viktor Frankl y Ovidio: “Me gusta mucho meterle esa parte: que no sea el amor solo como concepto de diccionario”.

En cuanto a sus otros libros, agregó sobre esos cruces con otros autores: Peor es nada está fundamentado en teorías de Zygmunt Bauman, que habla de la liquidez, del amor, de la amistad… Ella no sabía nada de Bakunin se fundamentada en las teorías anarquistas. No es una novela sobre anarquismo como tal, pero sí intenta reflejar algo distinto a lo que presenta en los los medios de comunicación”.